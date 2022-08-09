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沈慧虹：曾共同打拚8年 相信林智堅誠信

2022/8/9 18:53
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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）前新竹市副市長、民主進步黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示，曾和前新竹市長林智堅一起在新竹市打拚8年，相信林智堅的個人誠信，林智堅不願意、也不需要抄襲。

國立台灣大學認定民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位；林智堅說，真的非常無辜，他也是受害者，台大說法令人難接受。

沈慧虹透過社群網站臉書（Facebook）表示，過去8年她和林智堅的市政滿意度受市民肯定，各項評鑑名列前茅，新竹市還在加速向前，一項項政績兌現都不是學歷造就，但抹煞學歷、抹黑人格卻成為選舉主軸，令人遺憾與痛心。

她說，今年選戰，新竹市和桃園市受盡中國國民黨抹黑，優秀市政成果成為國民黨優先摧毀目標，更運用龐大媒體資源認知作戰，意圖摧毀民主機制；國民黨用這樣的方式抹殺參選人人格，抹殺團隊多年努力成果。

沈慧虹表示，民主要選賢與能，討論政策、政績，讓市民選擇期待的城市願景與發展方向，不該淪為抹黑大賽。（編輯：李明宗）1110809

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