蔡英文呼籲黨公職團結 支持林智堅捍衛清白

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大撤銷碩士學位，民進黨主席蔡英文今天向黨內喊話，她請全體黨公職，團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。

民進黨今天召開中執會，蔡英文在中執會致詞表示，要團結一致。她說，面對年底大選，面臨政治攻擊是民進黨的日常。

她說，民進黨從黨外到現在，以及面對一次又一次挑戰的時候，就像是去年的公投，大家深刻理解，只要民進黨團結，就一定能克服重重挑戰。

蔡英文表示，大家長久以來與林智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意。在林智堅的治理之下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹。現在的新竹市，已經是展現一個現代都會的樣貌，不但有先進的科技產業聚落，更是對兒童、年輕人，還有長輩充滿真心照顧的城市。

蔡英文說，昨天，台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提出的證據都沒有被採納。大家也看到，有許多人，包括許多黨內的人士，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲。

她說，「我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白」，她指出，更重要的是，在民主社會，一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相。

蔡英文強調，對外，團結自信，面對挑戰。對內，她也要請全體黨公職，團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。（編輯：翟思嘉）1110810