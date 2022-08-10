陷論文抄襲風波 林智堅現身中華大學學倫會說明

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（中央社記者魯鋼駿、吳睿騏新竹市10日電）民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學碩士論文涉抄襲風波，林智堅今天下午現身中華大學向校方學倫會說明。校方表示，審查委員會已進行調查程序，估下週會有結果。

林智堅身陷論文爭議，台灣大學昨天召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅與碩士余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，因此認定是林智堅抄襲。

由於林智堅的中華大學碩士論文也涉有抄襲疑慮，他今天上午接受媒體聯訪時表示，團隊已把書面資料送到學校，他也會到中華大學的學倫會說明。

林智堅今天下午前往中華大學，約下午3時40分離開學校，遇到一旁守候的媒體，他僅表示「謝謝，辛苦了。」

林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞表示，林智堅在8日已將論文書面說明資料送達中華大學學倫會，並依中華大學學倫會的通知時間，今天出席並說明他參與新竹科學園區管理局研究案的內容，以及在老師指導下進行研究並撰寫論文，沒有抄襲。

黃韋鈞指出，林智堅尊重中華大學學倫會對此案的處理，期盼學倫會能依公正、公平原則，證明他的清白。

校方表示，審查委員會已進行調查程序，預期下週會有調查結果。待調查結果出爐，將召開記者會對外說明。（編輯：戴光育）1110810