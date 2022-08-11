潘文忠：已收到台大審定結果 林智堅暫未提訴願

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台灣大學9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。教育部長潘文忠（中）11日出席「108課綱高中生論壇」，會前接受媒體聯訪，強調依法處置，已收到台大審定結果，目前沒收到當事人的訴願申請。中央社記者陳至中台北攝 111年8月11日

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（中央社記者陳至中台北11日電）台大9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。教育部長潘文忠今天強調依法處置，已收到台大審定結果，目前沒收到當事人的訴願申請。

台灣大學9日召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷他的碩士學位。

潘文忠今天出席「108課綱高中生論壇」，會前接受媒體聯訪，首度對台大審定結果公開發言。他表示，學術論理案須依照「學位授予法」的程序進行，台大已於9日將審定結果通知教育部，當事人若不服審定，依法可向教育部提出訴願，不過目前還沒收到訴願申請。

民進黨主席蔡英文10日在民進黨中執會向黨內喊話，請全體黨公職，團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。媒體今天問潘文忠，此舉是否有干預大學自治和學術倫理審定自主。

對此，潘文忠表示，此事受社會各界關注，但學術倫理事件是請各大學依據「學位授予法」及「專科以上學校學術倫理案件處理原則」處理，一切回歸依法做相關處置。（編輯：張雅淨）1110811