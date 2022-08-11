更多編輯台推薦新聞：
專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
林智堅論文風波
新聞專題
林智堅論文風波5/69
首頁 / 政治

潘文忠：已收到台大審定結果 林智堅暫未提訴願

2022/8/11 14:20（8/11 15:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣大學9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。教育部長潘文忠（中）11日出席「108課綱高中生論壇」，會前接受媒體聯訪，強調依法處置，已收到台大審定結果，目前沒收到當事人的訴願申請。中央社記者陳至中台北攝 111年8月11日
台灣大學9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。教育部長潘文忠（中）11日出席「108課綱高中生論壇」，會前接受媒體聯訪，強調依法處置，已收到台大審定結果，目前沒收到當事人的訴願申請。中央社記者陳至中台北攝 111年8月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北11日電）台大9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。教育部長潘文忠今天強調依法處置，已收到台大審定結果，目前沒收到當事人的訴願申請。

台灣大學9日召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷他的碩士學位。

潘文忠今天出席「108課綱高中生論壇」，會前接受媒體聯訪，首度對台大審定結果公開發言。他表示，學術論理案須依照「學位授予法」的程序進行，台大已於9日將審定結果通知教育部，當事人若不服審定，依法可向教育部提出訴願，不過目前還沒收到訴願申請。

民進黨主席蔡英文10日在民進黨中執會向黨內喊話，請全體黨公職，團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。媒體今天問潘文忠，此舉是否有干預大學自治和學術倫理審定自主。

對此，潘文忠表示，此事受社會各界關注，但學術倫理事件是請各大學依據「學位授予法」及「專科以上學校學術倫理案件處理原則」處理，一切回歸依法做相關處置。（編輯：張雅淨）1110811

延伸閱讀
蔡英文呼籲黨公職團結 支持林智堅捍衛清白元智大學教授到中國兼職惹議 潘文忠：嚴格查處確保學校食安 中央將設「午餐科」、地方設輔導團
潘文忠
潘文忠：疫情嚴峻 學校齊心協力維護學生權益生生用平板9月上路 蘇貞昌：政策改變世代
林智堅
林智堅論文案 林佳龍：讓意見充分呈現循程序決定蔡英文喊話民進黨挺林智堅 蔣萬安指集體沉淪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林智堅論文案 林佳龍：讓意見充分呈現循程序決定