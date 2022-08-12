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林智堅論文風波 柯文哲：民進黨參選人都該表態

2022/8/12 12:25
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（中央社記者陳怡璇台北12日電）民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文抄襲風波並遭台大撤銷碩士學位，台北市長柯文哲今天表示，民進黨參選人都該出面表態，是相信黨內同志還是相信台灣大學。

台大認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位；民進黨主席蔡英文向黨內喊話，要全體黨公職「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。

台北市長柯文哲昨天表示，蔡總統是在逼台灣人在台大跟民進黨之間抉擇。今天出席2022亞太永續行動博覽會，會前聯訪時再被問及相關議題。

媒體提問，英系對於挺不挺林智堅有雜音、擔心衝擊民進黨台北市長參選人陳時中選情。柯文哲說，陳時中既然說相信林智堅，「你是選擇不相信台灣大學？講明白」。

柯文哲並說「從現在開始每個民進黨候選人全部一個個拖出來問」，看是相信黨內同志還是相信台灣大學，每個人都要表態。

柯文哲並說，教育部應該出面檢討在職EMBA等制度，從高雄市國民黨議員李眉蓁中山大學碩士論文抄襲一事，到中華大學、台大等都有，顯示這種事不是個案。

另外，媒體追問有企業第三代進入北市府當實習生，有議員質疑北市府是要藉此與企業攀關係。對此柯文哲表示，台北市政府本來就有實習生制度，「但可能是便宜行事，我要回去再查查看」。（編輯：李錫璋）1110812

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