蔣萬安：民進黨消費摧殘學術倫理 沒有認錯道歉

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（中央社記者蕭博文台北13日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，學術倫理、大學自治在過去幾週被民進黨消費摧殘，這才是真的夠了，並指林智堅宣布退選，仍無法讓民眾忘記民進黨瞎挺的過程。

前新竹市長林智堅遭台灣大學認定論文抄襲、撤銷碩士學位，昨天宣布退選桃園市長；蔣萬安先前指民進黨台北市長參選人陳時中瞎挺林智堅，陳時中今天則說，蔣萬安消費這件事情夠了，應該要回到市政討論。

蔣萬安今天上午前往北市內湖區碧山巖開漳聖王廟參拜後接受媒體聯訪，針對陳時中稍早的說法作出回應。

蔣萬安表示，國家整體的學術倫理、大學自治，在過去幾週被民進黨消費摧殘，這才是真的夠了，而且這次是換堅不是換中，陳時中不用這麼氣噗噗。

他說，陳時中的說法是指每個人批評林智堅論文抄襲就是在消費林智堅，所以陳時中到現在還是相信林智堅、不相信台大，沒有獨立判斷能力。

蔣萬安表示，林智堅退選只是讓民進黨換人繼續選下去，但民進黨對於踐踏學術倫理、摧殘教育卻沒有任何認錯道歉，總統蔡英文擔任提名人，之前甚至傾全黨之力對抗台大，甚至不相信台大，最應該出來向全民道歉。

蔣萬安說，其實沒有道歉就沒有原諒，換一個人或許一時轉移焦點，但無法讓民眾忘記這段期間民進黨幫派式瞎挺林智堅的過程。

媒體還問到，未來北北基桃是否會聯合造勢；蔣萬安回應，區域治理一定是未來的方向，他已經跟新北市長侯友宜有了共識，會成立雙北公共運輸委員會；北北基桃更是一個完整的區域，接下來會跟各縣市黨籍提名人共同提出市政願景，為市民好好努力。（編輯：李錫璋）1110813