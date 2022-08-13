台大撤銷林智堅碩士學位 馬英九：公平公正決定

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前新竹市長林智堅陷論文抄襲風波，12日宣布退出桃園市長選舉。前總統馬英九（圖）13日受訪表示，台大的決定不僅維持了百年的信譽，也維持了一個學生的品格，他覺得是正確決定。中央社記者沈佩瑤攝 111年8月13日

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）前新竹市長林智堅陷論文抄襲風波，昨天退出桃園市長選舉。前總統馬英九今天說，這不是政治攻擊，一個大學本就應在這類問題上，以公平公正方式做出正確決定，「台大做到了」。

林智堅遭台灣大學認定論文抄襲、撤銷碩士學位，昨天宣布退選桃園市長，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。

前總統馬英九今天上午到台大會議中心出席肝病防治學術基金會活動，他在會前接受媒體聯訪時表示，古今中外，政治人物的誠信和清廉，比他的生命還要重要，「民進黨在這方面完全不及格，讓全民都失望」。

馬英九力挺台大決定並指出，台大今天的決定不僅維持了百年的信譽，也維持了一個學生的品格，他覺得是正確決定。

媒體詢問，林智堅退選，是否代表民進黨斷尾求生。馬英九說，這要看怎麼定義；他不認為這是政治攻擊，一個大學本來就應該在這方面的問題，以公平、公正的方式做出正確決定，台大做到了。（編輯：陳政偉）1110813