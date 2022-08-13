林智堅論文爭議 黃珊珊：陳時中挺同志不談是非

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣民眾黨13日在台北寶島淨鄉團二手彩妝集中站召開「環境我最大－彩妝永續全攻略」記者會，台北市副市長黃珊珊（中）參與快問快答遊戲，呼籲民眾捐出用不到的彩妝品。中央社記者吳家昇攝 111年8月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市副市長黃珊珊今天表示，民主進步黨台北市長參選人陳時中在前新竹市長林智堅論文案提到相信同黨同志，代表不相信國立台灣大學、學術及是非。

她說，政黨如果沒是非，就跟幫派無異。政黨應容納不同意見，良心聲音不該被消滅，民進黨籍立法委員高嘉瑜、台北市議員王世堅可能比陳時中更適合參選。

林智堅遭台大認定論文抄襲、撤銷碩士學位，昨天宣布退選桃園市長，由民進黨籍立委鄭運鵬接棒參選。

黃珊珊上午出席「環境我最大—彩妝永續全攻略」記者會後，接受媒體聯訪表示，這件事非認錯或退選就能解釋，且重點不是換人參選，而是對事情的態度。如果還是政黨利益，對人民而言就沒意義，換誰選都一樣。

黃珊珊被問及與台灣民眾黨台北市議員參選人出席同場活動時說，出席是為倡議環境保護，台北市長柯文哲參訪澎湖縣，2、3週前就指示她要留守台北，趁空出席活動，幫主辦單位宣揚環保理念。

媒體詢問，如果當選為女性市長會關心哪些議題？黃珊珊說，台北市女性比男性多，她為人母，所有母親關心親子、長輩及生活安全等，也是她持續努力目標。（編輯：李明宗）1110813

台灣民眾黨13日在台北寶島淨鄉團二手彩妝集中站召開「環境我最大－彩妝永續全攻略」記者會，台北市副市長黃珊珊（左）出席，民眾黨台北市議員參選人楊寶楨（右）為黃珊珊化妝。中央社記者吳家昇攝 111年8月13日

台灣民眾黨13日上午在台北寶島淨鄉團二手彩妝集中站召開「環境我最大－彩妝永續全攻略」記者會，台北市副市長黃珊珊（左）現場讓民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩（右）化妝。中央社記者吳家昇攝 111年8月13日