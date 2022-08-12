民進黨桃園默契鐵三角 鄭文燦盼用勝利取代淚水

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桃園市長鄭文燦（前）12日受訪表示，前新竹市長林智堅選擇論文戰場並退出選舉，盼捍衛重視的人格與清白，民進黨接受這個決定，並由立委鄭運鵬接替上場，3人是有默契的鐵三角，會用最後勝利取代目前的淚水。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月12日

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）前新竹市長林智堅退選桃園市長，桃園市長鄭文燦今天表示，他和林智堅、立委鄭運鵬是非常有默契的鐵三角，3人能在不同的崗位上完成目標，會用最後的勝利來取代目前的淚水。

鄭文燦下午出席在景福宮舉辦的2022桃園區慶讚中元活動，他在會前接受媒體聯訪，對於記者詢問如何看待林智堅的退選。鄭文燦說，這段時間以來，雖然遭遇到泥巴戰、抹黑戰，甚至在論文審定過程中也未獲得公平對待，但林智堅展現了相當的韌性與心理素質。

鄭文燦說，林智堅勇敢承擔，選擇論文的戰場並退出選舉，希望捍衛重視的人格與清白，民進黨接受這樣的決定，由鄭運鵬接替上場，3人是有默契的鐵三角，鄭運鵬有正義感、價值觀，也非常果決、正直，由鄭運鵬擔任參選人，能在不同的崗位上完成一樣的目標，會用最後的勝利取代目前的淚水。

鄭文燦表示，人格非常重要，林智堅在此過程中雖有委屈，但他堅毅地投入每個行程，泥巴戰無法遮掩那份初心與陽光，相信林智堅會展現出更大的韌性，讓大家看見。

鄭文燦說，林智堅用認真、勤奮的態度寫下新竹的幸福，8年的好市長，絕不會因為這1個月鋪天蓋地抹黑而抹殺。人生中許多波折，林智堅選擇承擔下來，讓選戰可以回到焦點，民進黨會用這樣的態度，讓選舉回到正軌，也會反守為攻贏得最後勝利。

對於林智堅退選，造成同黨市議員焦急，鄭文燦表示，桃園隊沒有問題，一定會迅速變換隊形、展現團結，更會展現力量，改由鄭運鵬擔任市長參選人，其他隊形調整很快會完成，並贏得最後勝利。

鄭文燦說，桃園不要停止腳步是最重要的，多數市民支持他過去8年的執政風格，包括在論文事件期間，施政滿意度也有8成以上，民調也證明，林智堅即便在論文審定後民調仍領先，並不是因為選戰民調落後而退選，而是希望承擔論文事件的漩渦，讓選戰回到焦點，這份精神令人非常佩服。（編輯：郭諭儒）1110812