更多編輯台推薦新聞：
華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣 中國惱怒
政治

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣 中國惱怒

大學分發入學放榜 網路查詢看這裡
生活

大學分發入學放榜 網路查詢看這裡

美少棒小將遭觸身球砸中後安慰崩潰投手 畫面感人逾2千萬次觀看
運動

美少棒小將遭觸身球砸中後安慰崩潰投手 畫面感人逾2千萬次觀看

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基本生活費擬調高至19.6萬元 四口之家可省稅1920元
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉5/300
首頁 / 政治

桃園堅下鵬上轉換隊形 綠委樂觀評估民進黨選情

2022/8/12 17:03（8/12 17:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨籍立委鄭運鵬（圖）將接棒參選桃園市長，他12日下午在立法院出面表示，這段時間，前新竹市長林智堅承受最多委屈與壓力，他非常佩服他，也願全力協助；下個階段要協助的是，讓林智堅能專心捍衛清白與爭取他個人權益。中央社記者吳家昇攝 111年8月12日
民進黨籍立委鄭運鵬（圖）將接棒參選桃園市長，他12日下午在立法院出面表示，這段時間，前新竹市長林智堅承受最多委屈與壓力，他非常佩服他，也願全力協助；下個階段要協助的是，讓林智堅能專心捍衛清白與爭取他個人權益。中央社記者吳家昇攝 111年8月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北12日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天宣布退選。多名民進黨立委表示，尊重及欽佩林智堅的決定；是否影響雙北市長選情，有人認為不影響，有人則說民進黨經過整理後更能向前行。

林智堅

林智堅小檔案

  • 政黨：民主進步黨
  • 出生：民國64年5月27日
  • 經歷：新竹市長、新竹市議員
看更多
關閉
遭台大認定國發所論文抄襲、撤銷碩士學位後，風波未息。民進黨選舉對策委員會今天召開臨時會議，林智堅隨後在黨中央召開記者會宣布退選，以及由民進黨立委鄭運鵬

鄭運鵬小檔案

  • 現職：第10屆立法委員
  • 黨籍：民主進步黨
  • 生日：1973年6月2日
  • 學歷：國立台灣大學土木系
  • 經歷：
    第6、9屆立法委員
    民進黨發言人
    謝長廷高雄市長競選總部政策部主任
看更多
關閉
接棒參選。鄭運鵬隨後召開記者會表示，願意接受選對會的徵召，這是榮譽也是責任。

對此，民進黨台北市立委吳思瑤告訴中央社記者，尊重林智堅退選的決定，也尊重民進黨中央、選對會的決定。

對於論文風波爭議，是否影響民進黨台北市長選戰；吳思瑤說，林智堅退選，桃園市長選戰的步調勢必要重新盤整，但對於台北市長選戰來說，既定的選舉期程、工作，以及陸續要推出的政策，不會受到影響，畢竟桃園市與台北市的選情，本來就不同，完全不會受到影響。

民進黨新北市立委吳秉叡說，林智堅退選是考慮了很多，不願意民進黨被綁在這個議題裡，這種考量有為黨內同志著想，這個決定很痛苦，蠻令人欽佩。

吳秉叡表示，縣市長選舉是選區內的一對一選舉，比較的是候選人的條件與綜合因素，接棒參選桃園市長的鄭運鵬也是很強的參選人，林智堅退選，整體來說對新北影響不大。

民進黨新北市立委蘇巧慧表示，林智堅其實沒有退選的問題，桃園本來就是桃園市長鄭文燦、林智堅、鄭運鵬鐵三角，現在就是轉換隊形。林智堅為了大局，願意調整轉換隊形，這是對桃園、也是對台灣負責。

對於林智堅退選，蘇巧慧說，不認為會影響新北市長的選情，反而民進黨經過整理後，會更能向前行。

民進黨高雄市立委趙天麟接受中央社記者訪問表示，國民黨拿論文案對林智堅做政治操作及攻擊，林智堅做出這樣的決定，他覺得極為可惜也令人不捨，現在只能追求把桃園市長選舉穩穩打贏，作為對林智堅最大的肯定，他也對鄭運鵬充滿信心。

至於「換堅」是否會牽動選情，趙天麟認為，即便林智堅繼續選，也不至於會影響，但林智堅做這樣的決定，反而會有另一種反饋效益，應該會激發北台灣首都區的投票意願。

民進黨桃園市立委黃世杰指出，這是林智堅做的決定，必須尊重，也讓其有充分空間與時間捍衛清白。

民進黨宜蘭縣立委陳歐珀告訴中央社記者，拆彈之後，相信民進黨可以回到選舉正軌，避免淪為政治惡鬥；現在把論文風波和選戰切割，有助於其他縣市的選舉。（編輯：蘇志宗）1110812

延伸閱讀
林智堅退選捍衛清白 鄭運鵬接棒參選桃園市長鄭運鵬接棒參選桃園市長：是榮譽也是責任 我會承擔林智堅陷論文案退選桃園市長：抱歉成傷兵離開 將持續捍衛清白林智堅陷論文風波 退選桃園市長【聲明全文】
鄭運鵬
藍反對操弄兩岸緊張 綠：不能永遠活在中國同意下藍批官邸變「喬家大院」 綠：尊重首長維安考量
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林錫耀：鄭運鵬桃園即戰力 接棒可反守為攻