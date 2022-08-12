桃園堅下鵬上轉換隊形 綠委樂觀評估民進黨選情

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民進黨籍立委鄭運鵬（圖）將接棒參選桃園市長，他12日下午在立法院出面表示，這段時間，前新竹市長林智堅承受最多委屈與壓力，他非常佩服他，也願全力協助；下個階段要協助的是，讓林智堅能專心捍衛清白與爭取他個人權益。中央社記者吳家昇攝 111年8月12日

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（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北12日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天宣布退選。多名民進黨立委表示，尊重及欽佩林智堅的決定；是否影響雙北市長選情，有人認為不影響，有人則說民進黨經過整理後更能向前行。

林智堅 林智堅小檔案 政黨：民主進步黨

出生：民國64年5月27日

經歷：新竹市長、新竹市議員 看更多 關閉 遭台大認定國發所論文抄襲、撤銷碩士學位後，風波未息。民進黨選舉對策委員會今天召開臨時會議，林智堅隨後在黨中央召開記者會宣布退選，以及由民進黨立委 鄭運鵬 鄭運鵬小檔案 現職：第10屆立法委員

黨籍：民主進步黨

生日：1973年6月2日

學歷：國立台灣大學土木系

經歷：

第6、9屆立法委員

民進黨發言人

謝長廷高雄市長競選總部政策部主任 看更多 關閉 接棒參選。鄭運鵬隨後召開記者會表示，願意接受選對會的徵召，這是榮譽也是責任。

對此，民進黨台北市立委吳思瑤告訴中央社記者，尊重林智堅退選的決定，也尊重民進黨中央、選對會的決定。

對於論文風波爭議，是否影響民進黨台北市長選戰；吳思瑤說，林智堅退選，桃園市長選戰的步調勢必要重新盤整，但對於台北市長選戰來說，既定的選舉期程、工作，以及陸續要推出的政策，不會受到影響，畢竟桃園市與台北市的選情，本來就不同，完全不會受到影響。

民進黨新北市立委吳秉叡說，林智堅退選是考慮了很多，不願意民進黨被綁在這個議題裡，這種考量有為黨內同志著想，這個決定很痛苦，蠻令人欽佩。

吳秉叡表示，縣市長選舉是選區內的一對一選舉，比較的是候選人的條件與綜合因素，接棒參選桃園市長的鄭運鵬也是很強的參選人，林智堅退選，整體來說對新北影響不大。

民進黨新北市立委蘇巧慧表示，林智堅其實沒有退選的問題，桃園本來就是桃園市長鄭文燦、林智堅、鄭運鵬鐵三角，現在就是轉換隊形。林智堅為了大局，願意調整轉換隊形，這是對桃園、也是對台灣負責。

對於林智堅退選，蘇巧慧說，不認為會影響新北市長的選情，反而民進黨經過整理後，會更能向前行。

民進黨高雄市立委趙天麟接受中央社記者訪問表示，國民黨拿論文案對林智堅做政治操作及攻擊，林智堅做出這樣的決定，他覺得極為可惜也令人不捨，現在只能追求把桃園市長選舉穩穩打贏，作為對林智堅最大的肯定，他也對鄭運鵬充滿信心。

至於「換堅」是否會牽動選情，趙天麟認為，即便林智堅繼續選，也不至於會影響，但林智堅做這樣的決定，反而會有另一種反饋效益，應該會激發北台灣首都區的投票意願。

民進黨桃園市立委黃世杰指出，這是林智堅做的決定，必須尊重，也讓其有充分空間與時間捍衛清白。

民進黨宜蘭縣立委陳歐珀告訴中央社記者，拆彈之後，相信民進黨可以回到選舉正軌，避免淪為政治惡鬥；現在把論文風波和選戰切割，有助於其他縣市的選舉。（編輯：蘇志宗）1110812