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林錫耀：鄭運鵬桃園即戰力 接棒可反守為攻

2022/8/12 16:48（8/12 17:52 更新）
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前新竹市長林智堅因論文風波，12日下午在民進黨中央的記者會上宣布退出桃園選戰，並由民進黨立委鄭運鵬（圖）接棒參選，鄭運鵬隨後也在立法院出面受訪。中央社記者吳家昇攝 111年8月12日
前新竹市長林智堅因論文風波，12日下午在民進黨中央的記者會上宣布退出桃園選戰，並由民進黨立委鄭運鵬（圖）接棒參選，鄭運鵬隨後也在立法院出面受訪。中央社記者吳家昇攝 111年8月12日
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（中央社記者賴于榛台北12日電）原民進黨桃園市長參選人林智堅退選，由黨籍立委鄭運鵬接棒；民進黨秘書長林錫耀表示，鄭運鵬是資深立委，可以立即上場，加上市民非常認同桃園市長鄭文燦政績，因此相信鄭運鵬接手後可反守為攻。

民進黨秘書長林錫耀與林智堅今天下午舉行記者會說明，民進黨選對會中午在總統官邸開會，討論桃園選戰，達成林智堅離開桃園市長選戰的共識，由鄭運鵬接棒。

至於未來會不會在桃園或是新竹輔選，林智堅表示，桃竹本一家，他不會離開。

林錫耀說，鄭運鵬是他台大土木系的學弟，是非常正直、優秀、資深的立委，這次擔任林智堅的競選總幹事，與鄭文燦、林智堅被稱為鐵三角，無論在黨團或是競選團隊，都相當有戰力。

林錫耀表示，鄭運鵬先前相挺林智堅的論文，也是經過深入的了解，才發出正義不平之鳴，台灣社會需要這樣正派正直的人。

鄭運鵬先前也被視為桃園市長熱門人選，林錫耀說，黨之前在考量桃園市長人選的時候，也曾非常猶豫，相信接手後可以立即上場，加上桃園人非常認同鄭文燦過去政績，能反守為攻，打下最後的勝選。

林智堅也說，鄭運鵬在這段時間給他很大的支持與溫暖，可以延續過去鄭文燦8年來累積打造的建設與擘劃，進而得到桃園民眾的支持，贏得選戰。

黨內人士表示，林智堅退選與鄭運鵬接棒參選的程序，預計最快可以17日召開中執會處理，但尚未定案。（編輯：林興盟）1110812

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