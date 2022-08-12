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鄭運鵬：接手參選就整合 這就是桃園鐵三角效率

2022/8/12 22:10（8/12 22:31 更新）
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前新竹市長林智堅（前排左2）12日宣布退選桃園市長，由民進黨立委鄭運鵬（前排右1）接棒參選，鄭運鵬在臉書（Facebook）貼出他與林智堅、桃園市長鄭文燦（前排右2）、立委黃世杰（前排左1）以及競辦團隊成員的合照並指出，「傍晚就開始團隊整合，這就是桃園鐵三角的效率」。（鄭運鵬提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月12日
前新竹市長林智堅（前排左2）12日宣布退選桃園市長，由民進黨立委鄭運鵬（前排右1）接棒參選，鄭運鵬在臉書（Facebook）貼出他與林智堅、桃園市長鄭文燦（前排右2）、立委黃世杰（前排左1）以及競辦團隊成員的合照並指出，「傍晚就開始團隊整合，這就是桃園鐵三角的效率」。（鄭運鵬提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月12日
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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）前新竹市長林智堅宣布退選桃園市長，民進黨立委鄭運鵬接棒投入選戰，鄭運鵬今晚在臉書（Facebook）發布圖文指出，「傍晚就開始團隊整合，這就是桃園鐵三角的效率。」

鄭運鵬

鄭運鵬小檔案

  • 現職：第10屆立法委員
  • 黨籍：民主進步黨
  • 生日：1973年6月2日
  • 學歷：國立台灣大學土木系
  • 經歷：
    第6、9屆立法委員
    民進黨發言人
    謝長廷高雄市長競選總部政策部主任
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表示，已經開始團隊整合，並張貼他與桃園市長鄭文燦

柯文哲小檔案

  • 政黨：無
  • 出生：48年次
  • 現職：台北市長
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林智堅

林智堅小檔案

  • 政黨：民主進步黨
  • 出生：民國64年5月27日
  • 經歷：新竹市長、新竹市議員
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、民進黨立委黃世杰及競辦團隊成員的合照。

鄭運鵬的幕僚指出，一行人在結束台北市召開的記者會後，在傍晚時分陸續回到桃園，鄭文燦也在結束下午行程後，與林智堅、鄭運鵬等人會合開會。

幕僚表示，會中並未討論太多重要事，團隊成員放鬆地寒暄聊天，鄭文燦與林智堅、鄭運鵬也慰勉大家這些日子以來的辛苦，同時向林智堅的競選團隊說明初步規劃，競選辦公室人員將轉而協助鄭運鵬進行選務工作，團隊成員也不會改變。

3人也同時向競辦團隊喊話，會很快整隊完成，面對年底的市長及市議員選戰一定要贏，拿下勝選。

競辦團隊成員透露，這樣的激勵讓士氣很旺盛，讓大家有信心、也將全力投入拿下勝選。（編輯：戴光育）1110812

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