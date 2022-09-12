林智堅為論文提訴願 潘文忠：教育部依法客觀審議

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教育部長潘文忠（前右）12日下午到位於高雄的國立科學工藝博物館出席代理、新任館長交接典禮，並接受媒體聯訪。（科工館提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）前新竹市長林智堅論文日前遭台大、中華大學認定抄襲，教育部長潘文忠今天表示，林智堅已依程序提出訴願申請，教育部訴願委員會將依法秉持客觀進行審議。

台灣大學、中華大學日前接連認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位；教育部5日收到林智堅提出的訴願申請，並對外表示後續將依法審議。

教育部長潘文忠今天下午到位於高雄的科學工藝博物館出席代理、新任館長交接典禮，會後接受媒體聯訪表示，民眾因需要個人權益救濟提起訴願，盼撤銷原行政處置，林智堅有依程序提出，後續教育部訴願委員會將依法秉持客觀，依相關程序審議。

校園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫新制今天上路，高中以下包含幼兒園確診者同班師生快篩陰性免隔離等；在托嬰中心部分，確診者同班嬰幼兒及工作人員，原則停托3天，若能提供篩檢陰性證明，仍可收托。

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對此潘文忠說，經與指揮中心討論、與地方政府詳細研究，為了顧及學生受教品質、校園防疫工作和家長照顧問題，考量多數學生都已經開始接種疫苗，目前確診也以輕症、無症狀居多，因此改變校園防疫規則。

潘文忠說明，今天起校園防疫新制改以確診者為核心，不再停課，若班上有人確診，師生只要快篩陰性就可以回學校上課；教育部每週會提供80萬劑快篩試劑，供有需要時使用，也希望未來能再提高校園疫苗覆蓋率。（編輯：謝雅竹）1110912