林智堅論文風波 余正煌提起侵害著作權刑事自訴

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（中央社記者林長順台北29日電）台大今年8月間認定前新竹市長林智堅碩士論文抄襲調查官余正煌論文，撤銷林智堅碩士學位。余正煌今天委託律師到台北地方法院，對林智堅提出侵害著作權的刑事自訴。

台灣大學8月9日召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認定 林智堅 林智堅小檔案 政黨：民主進步黨

出生：民國64年5月27日

經歷：新竹市長、新竹市議員 看更多 關閉 與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷他的碩士學位。

余正煌下午委託律師吳俊達、張祐齊、曾威凱到台北地方法院，遞狀自訴林智堅涉嫌違反著作權法。余正煌本人並未到場。

根據自訴狀，余正煌表示，他於民國105年發表「2014年新竹市長選舉研究：以林智堅勝選的政治社會基礎分析」碩士論文，林智堅未經他的同意、授權，擅自重製、改作為自己的碩士論文，涉嫌違反著作權法。

余正煌指出，林智堅身居地方首長要職，不思己力完成碩士論文，剽竊他人智慧結晶，漠視他人著作權，除了藉此取得碩士學位外，並因此得以累積政治聲望，建立良好個人形象。

余正煌認為，林智堅被台大撤銷學位後，不但仍堅稱沒有抄襲余正煌的論文，更進一步指謫台大審定委員會審議程序黑箱作業，全然不知悔改，請法院依法判決，以維法治，更昭公義。

至於為何向法院提起刑事自訴而非向檢方提告訴，律師團指出，提起刑事自訴是不希望選舉期間造成檢方壓力，也為了避免偵查不公開，讓重要的資訊無法被揭露，由法院直接公開審理，所有的資料、證物都能在法庭上呈現。

律師表示，未來除了向台大調閱資料外，也考慮聲請傳喚至今力挺林智堅的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬等人，請他們來公開法庭說明，為何堅稱林智堅沒有抄襲，林智堅也可以在法庭上說清楚、捍衛自己清白。

至於是否對林智堅等人提告妨害名譽等罪，律師表示，將進一步討論、研究，若有必要會在訴訟中追加提告。（編輯：張銘坤）1110929