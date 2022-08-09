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余正煌喊告 林智堅：顛倒是非太不厚道

2022/8/9 17:15
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（中央社記者王揚宇、葉素萍台北9日電）台大今天認定民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲調查員余正煌碩士論文，撤銷林智堅碩士學位，而余正煌也說要對林智堅提告。林智堅認為這是顛倒是非，「太不厚道」。

林智堅被控論文抄襲爭議，台灣大學今天宣布學術倫理審定會決議，認林智堅抄襲並撤銷碩士學位。論文案的爭議關鍵人物余正煌透過律師聲明表示欣慰，將對林智堅提出妨害著作權告訴或自訴。

對此，林智堅下午在律師等人陪同下召開記者會，媒體詢問對於余正煌要提告的看法；林智堅說，這已經不只是「好心給雷親」，他真的覺得做人要厚道，自己無法想像。

林智堅說，他跟余正煌見過兩次面，一次在指導教授陳明通的導師宴，陳明通請余正煌要對他表示感謝，也說「沒有我他畢不了業」；另一次是去年調查局辦的教育訓練，他不認得余正煌，是余正煌主動來找他，還說「謝謝市長、我就是那個你提供民調資料、讓我畢業的學弟」。

林智堅指出，不知道余正煌怎麼轉變這麼快，他是善意的資料提供者、陳明通是一個熱心盡責的老師、余正煌是積極的研究生；他從來不口出惡言，但他真的是百口莫辯，當時若沒有答應陳明通，怎麼會有這些事。

林智堅說，陳明通在他不知情的情況下，把初稿給余正煌，這部分陳明通在聲明中已經說了，但台大做出這樣的審定，「是你，你不覺得很冤枉嗎？」；現在余正煌還說要提告，是非可以這樣顛倒嗎、社會可以這樣嗎。

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林智堅表示，這事應該要有一個公道，這整件事情因為選舉引發，余正煌根本沒必要進到選舉戰場，他與陳明通在過程中也沒有對余正煌口出惡言，「余正煌有沒有拿我的民調、參考我的草稿，做人可以這樣嗎？」。

記者追問林智堅，會不會希望陳明通出面說明。林智堅表示，陳明通之前已做了聲明，他當然希望此事盡早水落石出，還他清白，這是最大的期待，他也對母校台灣大學、中華大學因為選舉造成紛擾非常抱歉。（編輯：翟思嘉）1110809

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