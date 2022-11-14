立委質疑林智堅案法官刁難余正煌 司法院不評論

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（中央社記者林長順台北14日電）余正煌自訴林智堅侵害著作權案，台北地院法官原本要求余正煌提供林智堅住址，後來改依職權調閱。國民黨立委游毓蘭質疑法官特意刁難余正煌，司法院今天表示，個案不便評論。

前新竹市長林智堅今年8月間被控抄襲調查官余正煌論文，台灣大學撤銷林智堅碩士學位。余正煌9月間委託律師遞狀台北地方法院，自訴林智堅涉嫌違反著作權法。北院2日首度開庭，法官要求余正煌2週內陳報林智堅住址，逾期駁回自訴。

余正煌律師團向法官表示，希望法院提供函文才能向戶政機關查報。但法官表示，自訴人必須自己去查，法官不會提供函文。不過，承審法官已於11月4日依據職權調閱林智堅的戶籍地址。

立法院司法及法制委員會上午邀請林輝煌列席說明立法計畫，並備質詢。游毓蘭指出，林智堅案法官竟然要求余正煌律師團要提供林智堅戶籍資料等個資，逾期要駁回自訴，引起社會譁然，根本是特意刁難、顯示官威。

林輝煌表示，司法院是司法行政機關，不適合就個案發表評論。法官如何進行訴訟程序，司法行政不便介入。

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游毓蘭說，審判者要有一顆柔軟的心，雖然未來法院審判有專家、國民法官的參與，但在法庭內，很多法官作威作福，自以為比皇帝、上帝還大，她認為司法院必須好好的改進。

游毓蘭另指出，近來媒體報導多起法院法官或法官助理性騷擾事件，究竟司法院有沒有徹底調查各級法院是否還有類似案件。林輝煌說，如果有相關事證，司法院都會一一詳查，嚴辦到底。（編輯：方沛清）1111114