學者：學術瑕疵和性平案不同 揭露不宜無限上綱

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教育部5日在高雄舉辦112年全國大專校院校長會議，部長潘文忠（中）出席，對於媒體問及是否該全面公開學術倫理審議結果一事，他表示，會再和各大專協會討論，在不影響學術自主前提下，決定一個適切的公開程度。中央社記者陳至中高雄攝 112年1月5日

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（中央社記者陳至中高雄5日電）近來許多政治人物陷入論文爭議，各校審查公開程度不一，引發爭議。私立大學校院協進會理事長何明果今天說，學術瑕疵和性平案不同，要避免無限上綱。教育部長潘文忠也認為應審慎。

政治人物屢屢陷入論文爭議，各校的學術倫理審議結果，公開程度不一，有大動作開記者會並公開比對細節，也有學校完全交給檢舉人、被檢舉人對外說明，引發各界議論。

教育部今、明兩天在高雄市舉辦112年全國大專校院校長會議，學術倫理爭議成為討論焦點。今天晚間舉辦的記者會上，媒體問及是否該全面公開學術倫理審議結果？教育部長潘文忠表示，會再和各大專協會討論，在不影響學術自主的前提下，決定一個適切的公開程度。

潘文忠表示，近期的學術倫理審議結果，即便是同一學校，對外公開程度也有不一致的地方，引發社會關切。他認為在學術上，各校、各領域的差異非常大，為了更細緻地研議規範，必須再收集各校意見。

後續媒體追問相關議題，潘文忠再舉例，教育人員如果涉及性騷擾，為避免離開甲校後，又到乙校任教，法令設有公開資訊的機制。但學術上的瑕疵，是否要做到這樣的程度，全面公開涉案人員資訊，還要再做討論。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果也認為，一個人學術上有瑕疵，不代表不能在社會從事其他工作，應避免「無限上綱」。他認為若要比照性平案件的作法對外公開，恐怕會有爭議。

國立大學校院協會理事長、中央大學校長周景揚表示，學術瑕疵的揭露須審慎，畢竟每個社會中的個體，都須受到尊重。且每個領域、學術瑕疵的樣態都不一樣，要如何處理地完善，還須審慎研議。

另外，台大國家發展研究所先後撤銷前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦的碩士學位，兩人的指導教授陳明通，日前也被檢舉要求追究責任。潘文忠今天在記者會中表示，指導教授的課責，還是要回歸大學，可從教師聘約角度來處理，就他瞭解，台大已有相關程序在進行。（編輯：陳政偉）1120105