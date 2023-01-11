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論文涉侵權案首出庭 林智堅否認抄襲不認罪

2023/1/11 17:30（1/11 17:53 更新）
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新竹市調站調查官余正煌指控前新竹市長林智堅（右）侵害著作權案，台北地方法院11日下午開庭行準備程序，林智堅庭訊後搭車離去。中央社記者趙世勳攝　112年1月11日
新竹市調站調查官余正煌指控前新竹市長林智堅（右）侵害著作權案，台北地方法院11日下午開庭行準備程序，林智堅庭訊後搭車離去。中央社記者趙世勳攝　112年1月11日
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（中央社記者劉世怡台北11日電）調查官余正煌自訴前新竹市長林智堅涉侵害著作權案，台北地方法院今天開庭，林智堅在庭上說，以自己參與新竹巿長選舉相關民調為論文依據，他沒有抄襲、沒有認罪的問題。

台灣大學去年8月9日召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅

林智堅小檔案

  • 政黨：民主進步黨
  • 出生：民國64年5月27日
  • 經歷：新竹市長、新竹市議員
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與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷碩士學位。

余正煌後來委託律師吳俊達、張祐齊、曾威凱到台北地方法院遞狀提起刑事自訴，控告林智堅涉嫌違反著作權法第91條第1項（擅自重製侵害他人著作）及第92條（擅自公開侵害他人著作）。台北地方法院下午開庭，林智堅首次出庭應訊，也是本案首次公開審理。

受命法官張德寬庭上說明，本件為刑事自訴案，非檢察官起訴之公訴案件，自訴人應擔當控訴角色及負舉證責任；詢問林智堅就自訴人控訴事實有何答辯。

林智堅表示，2014年自己參與新竹巿長選舉，以相關民調等作為論文依據，而相關民調資料是自己提供的，論文在時任教授陳明通

陳明通小檔案

  • 生日：1955年7月11日
  • 學歷：台灣大學政治學研究所博士
  • 經歷：陸委會主委、陸委會副主委、台灣大學國家發展研究所教授兼所長
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協助下完成，他創作此論文，沒有動機及必要去抄襲余正煌的論文，因此他沒有抄襲、沒有認罪的問題。

余正煌的律師庭上提出余正煌與林智堅二份碩士論文比對表，共計有33個段落類似，而且余正煌的論文有引述出處，但林智堅卻沒有，有違常理且匪夷所思。

兩造律師就能否以台大學術倫理審定會決議（認定是林智堅抄襲）做為本案證據以及時間點部分，應以兩人論文完成時間，還是以論文發表時間來比對等，進行爭辯。庭訊約1小時結束，法官庭末諭知，待兩造提供資料後，續行審理。

林智堅離開法院時，面對媒體詢問，沒有回應。林智堅的律師胡中瑋接受媒體聯訪時表示，余正煌應自行出庭說明，到底論文哪個部分有抄襲，不要躲在律師背後；余男的舉證內容，在雙方重複之處，其實是林智堅早在2016年2月1日創作完成的碩士論文研究計畫之初稿，這份初稿有經公證人公證。

胡中瑋強調，余正煌的碩士論文共89頁，其中有22頁是複製貼上林智堅與民調單位共同創作的民調問卷，若抽掉此民調，論文就沒了基礎；易言之，余正煌的論文是改作林智堅與民調單位共有著作權的民調語文著作，余男在未獲得林智堅與民調單位合法授權就改作，明顯侵害他人著作權，更無權提出本件自訴。

余正煌的律師吳俊達受訪則說，余男是默默無聞的調查局公務人員，卻因林智堅參選桃園市長無端捲入此一論文抄襲紛爭，林智堅舉行記者會並提出不實時間序，誤導輿論風向使人誤認「余正煌抄襲林智堅的論文」，余男才是受害者，且為了人格清白及任職公務機關權益，迫於無奈，才決定透過提起自訴討回公道。

此外，

調查官余正煌自訴前新竹市長林智堅涉侵害著作權案，台北地方法院11日開庭，庭後余正煌委任律師張祐齊（前左）、吳俊達（前左2）受訪表示，余男認為林智堅在抄襲風波為自己辯護時，有侵害余的名譽，已向台北地檢署遞狀控告林智堅涉嫌誹謗。中央社記者趙世勳攝 112年1月11日
調查官余正煌自訴前新竹市長林智堅涉侵害著作權案，台北地方法院11日開庭，庭後余正煌委任律師張祐齊（前左）、吳俊達（前左2）受訪表示，余男認為林智堅在抄襲風波為自己辯護時，有侵害余的名譽，已向台北地檢署遞狀控告林智堅涉嫌誹謗。中央社記者趙世勳攝 112年1月11日

的律師張祐齊表示，余男認為林智堅在抄襲風波為自己辯護時，有侵害余的名譽，今天向台北地檢署遞狀控告林智堅涉嫌誹謗。

媒體詢問，余男昨夜在臉書發文指出「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」。張祐齊說，公務上評論予以尊重，余男心裡不高興及情緒抒發是人之常情。（編輯：李亨山）1120111

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