林智堅論文案 余正煌律師駁斥陳明通聲明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北12日電）調查官余正煌的律師團今天發表聲明指出，余正煌的碩士論文均為自行撰寫完成，不存在任何部分抄襲前新竹市長林智堅的情形，反駁國安局長陳明通稍早的聲明。

陳明通今天委託律師發表聲明指出，余正煌於民國105年3月8日寄給他的研究計畫以及最後的論文，在研究設計方面絕大部分來自林智堅當年2月1日論文計畫的內容，只是余正煌增加一點文獻檢討並引註。

余正煌律師團聲明指出，林智堅所主張105年2月1日所撰寫的文字，均為余正煌撰寫後交給陳明通，為避免被他人抄襲而將以APA註釋部分移除，所以林智堅於105年2月1日所稱的初稿均無任何APA註釋。

聲明表示，陳明通今天的聲明稿指稱只是余正煌增加一點文獻檢討並引註，純屬無稽。寫過文章及論文者都知道，一篇沒有任何註釋的文章是不可能知悉該段文宇的出處，更不可能大海撈針把引用文章找出來，這是常識問題，不懂身為一個教授且貴為國安局長的人，竟然提出此種看法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

律師團認為，陳明通為本案利害關係人，更事涉自身退休前擔任台大教職的正當性，應尊重台大內部調查，並靜候法院審理釐清，不應為袒護林智堅，一再發聲明稿、透過媒體放話，有失身為人師應有的風範格調。

聲明指出，陳明通身為國安局長，在國際情勢動盪、兩岸情勢不穩情況下，卻以私害公，為了林智堅的論文，傾全力對付余正煌，恐與國安局長重責大任有違。（編輯：唐聲揚）1120112