賴清德肯定論文案撤回訴願 籲陳明通參考林智堅想法

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（中央社記者葉素萍台北15日電）前新竹市長林智堅決定向教育部撤回對台灣大學學位的訴願，前國安局長陳明通憂林智堅含冤莫白。民進黨主席賴清德今天說，林智堅還年輕，未來要走的路還很遠，不應該陷在這裡，陳明通也許可以參考林智堅本人的態度與想法。

林智堅昨天向社會道歉並決定向教育部撤回對台灣大學學位的訴願。陳明通昨天說，尊重林智堅個人意願，但他深知此舉勢將使林智堅含冤莫白。

賴清德今天在民進黨中執會後記者會表示，林智堅還年輕，未來要走的路還很遠，不應該陷在這裡，林智堅應該接受台大與中華大學學倫會的結論，而且林智堅也接受了，並已經公開向社會大眾道歉，他相信社會會給對於任何一個想要重新開始、並且跟社會道歉的人一個機會。

媒體詢問，林智堅做這樣的決定，賴清德是否有跟林智堅溝通過。

賴清德說，這是林智堅反省的結果，因為林智堅之前所做的決定，社會也給予很強烈的反應，他相信林智堅做過很深刻的反省，才重新在臉書上跟社會報告決定，包括撤回對台大學倫會的訴願，也跟社會道歉。

賴清德認為，這是好的，因為林智堅還年輕，前面的路還很遠，不宜陷在這裡，其實林智堅應該向台大、中華大學的學倫會老師表達感謝，這表示兩個學校學倫會的老師給予更高的標準，未來可以據以檢討改進，走未來人生的道路。

媒體詢問，陳明通昨天幫林智堅講話，造成爭議。賴清德說，陳明通為何發那樣聲明，他還沒有仔細了解；對於陳明通的想法，他沒有評論，不過他建議陳明通也許可以參考林智堅本人的態度與想法。

另外，媒體也詢問到賴清德挑戰2024總統大選的副手人選，近來傳出藝人賈永婕被徵詢，駐美代表蕭美琴呼聲高。對此，賴清德說，他還沒有拿到民進黨的總統代表權，怎麼可能先去談論副手的事，「沒有這個事情」。（編輯：黃國倫）1120215