更多編輯台推薦新聞：
影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高
科技

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
林智堅論文風波
新聞專題
林智堅論文風波8/103
首頁 / 社會

余正煌告林智堅加重誹謗罪 台北地檢署2/23開庭

2023/2/18 11:27（2/18 11:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台大認定前新竹市長林智堅（圖）碩士論文抄襲調查官余正煌論文，撤銷碩士學位。（中央社檔案照片）
台大認定前新竹市長林智堅（圖）碩士論文抄襲調查官余正煌論文，撤銷碩士學位。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北18日電）台大認定前新竹市長林智堅碩士論文抄襲調查官余正煌論文，撤銷碩士學位。余正煌除了提出侵害著作權刑事自訴，並提告林智堅加重誹謗。北檢23日將首度傳喚相關人到案說明。

台灣大學去年認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定林智堅抄襲，撤銷林智堅碩士學位。林智堅原本向教育部提起訴願，日前表示為學倫爭議紛擾向社會致歉，並撤回訴願。

余正煌去年委託律師到台北地方法院，遞狀自訴林智堅涉嫌違反著作權法。北院已多次開庭並傳喚林智堅到庭。林智堅說，他以自己參與新竹巿長選舉相關民調為論文依據，沒有抄襲、沒有認罪的問題。

另一方面，余正煌認為，林智堅在去年論文風波期間自辯時，為了政治操作而拖他下水，數度向外界表示曾將論文初稿交給他，並誹謗他的論文抄自林智堅，今年1月間向台北地檢署提起對林智堅的加重誹謗告訴。

據了解，檢察官為釐清案情，日前已發出傳票，要求相關人到案說明。北檢表示，基於偵查不公開原則，不便證實。（編輯：李錫璋）1120218

#林智堅
#余正煌
#北檢
延伸閱讀
林智堅為論文寫作瑕疵致歉 撤回台大碩士學位訴願中華大學碩士學位遭撤銷 教育部駁回林智堅訴願指新竹棒球場涉貪被林智堅告誹謗 吳子嘉獲不起訴
林智堅
賴清德肯定論文案撤回訴願 籲陳明通參考林智堅想法林智堅撤學位訴願 台大：尊重當事人意願
余正煌
論文案調查官余正煌調內勤 蔡清祥：慣例輪調林智堅論文案 余正煌律師駁斥陳明通聲明
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
賴清德肯定論文案撤回訴願 籲陳明通參考林智堅想法