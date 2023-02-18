余正煌告林智堅加重誹謗罪 台北地檢署2/23開庭

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）台大認定前新竹市長林智堅碩士論文抄襲調查官余正煌論文，撤銷碩士學位。余正煌除了提出侵害著作權刑事自訴，並提告林智堅加重誹謗。北檢23日將首度傳喚相關人到案說明。

台灣大學去年認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定林智堅抄襲，撤銷林智堅碩士學位。林智堅原本向教育部提起訴願，日前表示為學倫爭議紛擾向社會致歉，並撤回訴願。

余正煌去年委託律師到台北地方法院，遞狀自訴林智堅涉嫌違反著作權法。北院已多次開庭並傳喚林智堅到庭。林智堅說，他以自己參與新竹巿長選舉相關民調為論文依據，沒有抄襲、沒有認罪的問題。

另一方面，余正煌認為，林智堅在去年論文風波期間自辯時，為了政治操作而拖他下水，數度向外界表示曾將論文初稿交給他，並誹謗他的論文抄自林智堅，今年1月間向台北地檢署提起對林智堅的加重誹謗告訴。

據了解，檢察官為釐清案情，日前已發出傳票，要求相關人到案說明。北檢表示，基於偵查不公開原則，不便證實。（編輯：李錫璋）1120218