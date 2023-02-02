中華大學碩士學位遭撤銷 教育部駁回林智堅訴願

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（中央社記者陳至中台北2日電）中華大學認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。林智堅不服提出訴願，教育部駁回並認定中華大學無違法或不當；林智堅主張未獲完整資料，也被依政府資訊公開法等理由反駁。

至於林智堅台灣大學論文訴願案的進度，教育部今天表示，訴願審議委員會正依相關規定辦理中。

台灣大學於去年（民國111年）8月9日、中華大學於去年8月24日公布學術倫理審議結果，都認定林智堅碩士論文抄襲，撤銷碩士學位。林智堅退出桃園市長選舉後，向教育部提出訴願，中華大學部分的訴願結果於今年1月19日出爐，結論是「訴願駁回」，但林智堅仍可向台北高等行政法院提起行政訴訟。

根據「教育部行政救濟案件查詢系統」網站上公布的訴願決議書，訴願審議委員會認為，中華大學處分的程序及判斷，並無違法和不當。

訴願決議書並羅列中華大學學位著作抄襲審議委員會於111年8月16日的調查報告書結論，指林智堅確實存在抄襲；林智堅抄襲的期末報告書，早於林智堅的論文；前述期末報告書非由林智堅撰寫或為主要執筆人。

另外，林智堅在訴願中提出，他曾向教育部請求閱覽、抄錄、影印中華大學學倫審議的全卷文書，卻只獲得經遮蔽的部分卷內資料，無從勾稽學校所附證物、文書的繕本與卷內資料是否相符，嚴重妨礙他行使救濟權利，不符程序保障對等。

對此，教育部訴願會引述政府資訊公開法相關條文，認為學術倫理審議中的內部意見若公開，可能對相關單位、機關造成困擾，使有不同意見的委員被攻訐。教育部已提供可閱覽的資料部分，其他部分依法應保密，不提供閱覽。（編輯：管中維）1120202