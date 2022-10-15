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台大修改規章 要求碩博論文須比對原創性

2022/10/15 09:59（10/15 10:09 更新）
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台大14日召開教務會議正式修改校內規章，要求繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」。圖為台大校門口。（中央社檔案照片）
台大14日召開教務會議正式修改校內規章，要求繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」。圖為台大校門口。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北15日電）近來許多政治人物都陷入論文爭議，台大曾於7月發函要求碩博士學位論文須進行原創性比對，昨天召開的教務會議更正式修改校內規章，要求繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」。

今年7月前新竹市長林智堅的國家發展研究所碩士論文，陷入抄襲爭議，台大校方迅速以行政命令的方式，要求碩博士學位論文繳交前，須進行原創性比對，並於聲明書註明比對相似度為多少%，請指導教授檢視比對結果後，才算完成離校程序。

台大昨天召開教務會議，正式通過修正「國立台灣大學研究所博士暨碩士學位考試規則」，其中第9條增訂，要求碩博生通過學位考試後，應繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」，才能辦離校手續。

上述聲明書要求碩博生經論文內容相似度比對系統檢核，並寫出比對相似度為多少%，如果有造假、變造、抄襲、由他人代寫等狀況，衍生的民、刑事責任由學生本人負責。至於相似度%的上限，由各學院、研究所規定。

另外，台大目前有25個碩士在職專班，其中13個畢業證書沒加註「在職專班」，教務會議考量一致性，加上專班為業界人才提供培訓，對於已有在職經驗之學生，培訓後的加值效果遠高於一般生。因此通過全校所有在職專班畢業證書上，都要加註。（編輯：李錫璋）1111015

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