陳文章獲選台大新校長 將面對學生參與、升學制度等難題

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（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學校長在教育界具有一定發言權，遴選會今天晚間選出工學院長陳文章為新校長，預計明年上任，將面對「大學法」修法擴大學生校務參與、升學制度爭議、及公眾人物學術倫理事件等難題。

立法院今年審議「大學法」修正案，其中一項討論焦點就是擴大學生參與，校務會議等校內重大會議學生代表比率須從現行1/10進一步提高。然而這項議案討論過程中，傳出不少大學校長擔心會影響校務會議運作，私下串聯反對。

台大遴選過程中，包括治校理念說明會、與學生座談等活動，擴大學生參與議題每每被提出。候選人大都支持提高學生代表比率，但也有人擔心會擠壓教師、職工代表的人數，如何拿捏和權衡考驗新校長的智慧。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈接受中央社電訪表示，如今的教育趨勢和氛圍已很不一樣，與其單方面決策、引發學生抗爭，還不如定案前與學生溝通協調，「局面會更好一些」，也能讓決策品質有所提升。

何蔚慈也希望台大新校長能對年底的「18歲公民權」公投有更多的表態，包括爭取資源、協調專車讓學生更便利地返鄉投票；也要提醒教授安排考試、作業時間要避開公投。

台大新校長要面對的另一個棘手難題是升學制度，台灣大學常與其他大學針鋒相對。例如今年2月大學招聯會開會討論分發入學級距，現任台大校長管中閔便在會中舌戰群儒，力主將計算基準調整到「前0.1%」，藉此增加高分群的鑑別度，但最終在表決中仍以懸殊票數敗下陣來。

受到少子女化影響，大學招生競爭越來越激烈，對於甄選和考試入學比重、因應108課綱的考招制度調整等，台大校方或教授意見領袖，也往往與其他學校持不同意見。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，台大作為國內大學龍頭，過度強調鞏固自身篩選菁英的優勢，難免讓人覺得「有失格調」。他認為以台大校長的高度，應著眼於帶動台灣整體高教的提升，而非只追求自己的排名；也應鼓勵更多年輕學生思考才能、興趣發展，找到適合自己的校系，而非沉醉於追求名校頭銜。

另外，近來國內有許多政治人物都陷入論文風暴，台大校長遴選過程中，各候選人都強調堅守學術倫理、學術獨立，但仍難免碰觸到敏感的政治議題。前新竹市長林智堅不滿台大撤銷碩士學位，已向教育部提出訴願；而他的指導教授陳明通，也被檢舉未盡指導之責，台大也正在進行相關審議。

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台大的學生組織日前就曾發出共同聲明，提出審定過程揭露、明確訂出指導教授責任、落實多元升等肯定教授教學和指導論文的付出等建議。台大新校長上任後，勢必須改革相關制度，回應各界的期待。

除此之外，台大如何面對國際人才競爭、學校經營成本上漲、經費不足，以及少子女化下台灣高教重整等，也都是台大校長要面對的棘手難題。在台香港青年社團今天發出聯合聲明，從「反送中」反思，期許新任台大校長捍衛民主、學術自由和人權價值，承諾在強權暴政前頑抗到底。（編輯：陳政偉）1111007