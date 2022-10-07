台大新校長 陳文章盼創造下一個百年榮耀

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（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學校長遴選結果今晚出爐，工學院長陳文章從6名候選人中勝出，在兩輪投票中獲過半遴選委員支持。他的募款能力尤其受到肯定，強調會全力以赴，「創造下一個百年榮耀」。

台大傍晚召開記者會，由遴選委員會召集人梁賡義、發言人吳俊傑宣布校長遴選結果，陳文章在兩輪投票中，獲得過半遴選委員支持，當選台大第13任校長，預計明年1月從現任校長管中閔手中接下棒子。

陳文章稍晚發布書面聲明，感謝遴選委員及師生的肯定，讓他獲選為第13任台大校長。他說，未來會以學校進步及師生成就為職責，積極進行8項校務發展策略。

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陳文章提出的8項策略，包括優化校院發展與建構智慧永續校園、發展領航國際的重點領域、提升國際合作能量及競爭力、強化招生策略及連結國際教育、激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能、完成創校百年規劃與增強校友和連結充實財務規劃及募款。

陳文章表示，會以培育領袖人才、促進世界文明、貢獻國家社會為台大使命，打造台大為引領世界的偉大學府；「我必當全力以赴，讓我們一起創造下一個百年的榮耀。」（編輯：管中維）1111007