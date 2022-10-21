教育部同意 陳文章獲聘台大校長112年1月8日上任
2022/10/21 13:02（10/21 13:32 更新）
台灣大學工學院長陳文章7日獲選為新任台大校長。（圖取自台大工學院網頁eng.ntu.edu.tw）
（中央社記者陳至中台北21日電）台灣大學校長遴選結果本月7日出爐，由工學院長陳文章當選第13任校長。教育部17日收到台大公文，今天正式函復同意聘任，聘期從民國112年1月8日起算。
台大校長遴選委員會7日晚間在2輪投票中，選出陳文章
為第13任校長，將從現任校長管中閔手中接下棒子。
陳文章小檔案
- 學歷
美國羅徹斯特大學化工博士
台灣大學化學工程學系
- 經歷
台大校長（預計2023年1月8日上任）
台大工學院長
亞太材料科學院院士
亞洲高分子聯合學會理事長
國科會高分子學門召集人
台大化工系特聘教授
- 榮譽獎項
第24屆教育部國家講座
教育部學術獎
國科會傑出獎
台法科技獎
- 研究專長
電子與光電高分子
高分子奈米材料
精準高分子合成及工程應用
資料來源：台灣大學
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民國107年台大校長遴選曾產生爭議，1月選出管中閔為新校長，教育部到同年12月才由時任教育部長葉俊榮「勉予同意」發給聘書，讓管中閔於108年1月8日正式上任。
時隔4年，台大校長遴選的聘任程序受到社會關注，教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪表示，107年爭議後，已檢討相關遴選辦法和作業要點，完善資訊揭露等規範，之後已有多所大學遴選都順利完成。台大這次遴選作業也算相當平順，後續就是等待學校函報，教育部依程序函復。
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教育部今天以簡短文字回應媒體，台大函報新任校長聘任案，已於今天函復台大，同意聘任陳文章擔任第13任校長，聘期自112年1月8日起到116年1月7日止。
陳文章在參與遴選時，共提出8項策略，包括優化校院發展與建構智慧永續校園、發展領航國際的重點領域、提升國際合作能量及競爭力、強化招生策略及連結國際教育、激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能、完成創校百年規劃與增強校友和連結充實財務規劃及募款。（編輯：陳政偉）1111021
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