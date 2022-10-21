教育部同意 陳文章獲聘台大校長112年1月8日上任

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（中央社記者陳至中台北21日電）台灣大學校長遴選結果本月7日出爐，由工學院長陳文章當選第13任校長。教育部17日收到台大公文，今天正式函復同意聘任，聘期從民國112年1月8日起算。

台大校長遴選委員會7日晚間在2輪投票中，選出 陳文章 陳文章小檔案 學歷

美國羅徹斯特大學化工博士

台灣大學化學工程學系





美國羅徹斯特大學化工博士 台灣大學化學工程學系 經歷

台大校長（預計2023年1月8日上任）

台大工學院長

亞太材料科學院院士

亞洲高分子聯合學會理事長

國科會高分子學門召集人

台大化工系特聘教授





台大校長（預計2023年1月8日上任） 台大工學院長 亞太材料科學院院士 亞洲高分子聯合學會理事長 國科會高分子學門召集人 台大化工系特聘教授 榮譽獎項

第24屆教育部國家講座

教育部學術獎

國科會傑出獎

台法科技獎





第24屆教育部國家講座 教育部學術獎 國科會傑出獎 台法科技獎 研究專長

電子與光電高分子

高分子奈米材料

精準高分子合成及工程應用



資料來源：台灣大學 看更多 關閉 為第13任校長，將從現任校長管中閔手中接下棒子。

民國107年台大校長遴選曾產生爭議，1月選出管中閔為新校長，教育部到同年12月才由時任教育部長葉俊榮「勉予同意」發給聘書，讓管中閔於108年1月8日正式上任。

時隔4年，台大校長遴選的聘任程序受到社會關注，教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪表示，107年爭議後，已檢討相關遴選辦法和作業要點，完善資訊揭露等規範，之後已有多所大學遴選都順利完成。台大這次遴選作業也算相當平順，後續就是等待學校函報，教育部依程序函復。

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教育部今天以簡短文字回應媒體，台大函報新任校長聘任案，已於今天函復台大，同意聘任陳文章擔任第13任校長，聘期自112年1月8日起到116年1月7日止。

陳文章在參與遴選時，共提出8項策略，包括優化校院發展與建構智慧永續校園、發展領航國際的重點領域、提升國際合作能量及競爭力、強化招生策略及連結國際教育、激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能、完成創校百年規劃與增強校友和連結充實財務規劃及募款。（編輯：陳政偉）1111021