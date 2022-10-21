更多編輯台推薦新聞：
英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
國際

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土3萬7196例 增286例中重症、78死
首頁 / 生活

教育部同意 陳文章獲聘台大校長112年1月8日上任

2022/10/21 13:02（10/21 13:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣大學工學院長陳文章7日獲選為新任台大校長。（圖取自台大工學院網頁eng.ntu.edu.tw）
台灣大學工學院長陳文章7日獲選為新任台大校長。（圖取自台大工學院網頁eng.ntu.edu.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）台灣大學校長遴選結果本月7日出爐，由工學院長陳文章當選第13任校長。教育部17日收到台大公文，今天正式函復同意聘任，聘期從民國112年1月8日起算。

台大校長遴選委員會7日晚間在2輪投票中，選出陳文章

陳文章小檔案

  • 學歷
    美國羅徹斯特大學化工博士
    台灣大學化學工程學系

  • 經歷
    台大校長（預計2023年1月8日上任）
    台大工學院長
    亞太材料科學院院士
    亞洲高分子聯合學會理事長
    國科會高分子學門召集人
    台大化工系特聘教授

  • 榮譽獎項
    第24屆教育部國家講座
    教育部學術獎
    國科會傑出獎
    台法科技獎

  • 研究專長
    電子與光電高分子
    高分子奈米材料
    精準高分子合成及工程應用

    資料來源：台灣大學
看更多
關閉
為第13任校長，將從現任校長管中閔手中接下棒子。

民國107年台大校長遴選曾產生爭議，1月選出管中閔為新校長，教育部到同年12月才由時任教育部長葉俊榮「勉予同意」發給聘書，讓管中閔於108年1月8日正式上任。

時隔4年，台大校長遴選的聘任程序受到社會關注，教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪表示，107年爭議後，已檢討相關遴選辦法和作業要點，完善資訊揭露等規範，之後已有多所大學遴選都順利完成。台大這次遴選作業也算相當平順，後續就是等待學校函報，教育部依程序函復。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部今天以簡短文字回應媒體，台大函報新任校長聘任案，已於今天函復台大，同意聘任陳文章擔任第13任校長，聘期自112年1月8日起到116年1月7日止。

陳文章在參與遴選時，共提出8項策略，包括優化校院發展與建構智慧永續校園、發展領航國際的重點領域、提升國際合作能量及競爭力、強化招生策略及連結國際教育、激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能、完成創校百年規劃與增強校友和連結充實財務規劃及募款。（編輯：陳政偉）1111021

延伸閱讀
台大新校長陳文章：全力以赴 創造下一個百年榮耀陳文章獲選台大新校長 將面對學生參與、升學制度等難題陳文章當選台大校長 產學經驗募款能力受肯定台日攜手開發光記憶體材料 可應用於人工視網膜
陳文章
陳文章當選台大校長 教育部：已收到公文辦理中潘文忠：台大校長遴選平順 等待校方函報聘任
管中閔
台大校長遴選 校務會議推薦投票晚間揭曉台大開學迎新生 學長勉：大學玩4年沒有比讀書簡單
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族