少子化影響 台大將調降分發名額、東吳檢討策略

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（中央社記者陳至中台北12日電）111學年度大學分發入學今天放榜，缺額超過1.4萬名，不分公立、私立學校都受影響，台灣大學雖無缺額，但表態將調降分發入學名額，東吳大學部分校系錄取分數偏低，也將檢討招生策略。

根據大學考試入學分發委員會（考分會）最新公布數據，東吳大學部分學系錄取分數偏低。東吳大學教務長詹乾隆接受中央社電訪表示，個別校系的狀況還要花一些時間瞭解，可能跟採計的科目有關。

詹乾隆表示，今年是少子女化的一個轉折點，從分發入學結果來說，學系應當更積極瞭解學生的需求，東吳已經做了很多年，未來也會繼續努力。

詹乾隆說，東吳大學去年整體報到率高達98.3%，招生策略也會逐年調整，包括課程設計更跨領域、多元化，強調創新、創意，也涉足最新發展的「元宇宙」。近年也加強高中銜接，為學生規劃就業路徑，努力瞭解學生的需求並提供實質協助。

詹乾隆也提到，近年學生數減少，但各校招生名額沒有變化太多。在分發入學上，國立大學本就較有優勢，加上政府發展資通訊、半導體產業，部分校系還增加名額，對私校招生產生不小影響。

台灣大學今年雖沒有出現缺額，但教務處註冊組長李宏森表示，受到少子女化影響，台大明年也將增加個人申請、繁星推薦的比率，分發入學則下降，但實際名額仍要依照教育部核定而定。

考分會主委、成功大學校長蘇慧貞表示，少子女化對大學的衝擊，未來幾年勢必更加嚴峻。各校因應這道難題，招生策略都必須重新調整，未來不管是私立還是公立大學，都要更強化系所特色，引領學生與職涯、社會連結。（編輯：謝雅竹）1110812