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分發入學1/3系招不到5成 專家：多是非戰之罪

2022/8/12 15:14（8/12 15:58 更新）
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（中央社記者陳至中台北12日電）111學年度大學分發入學管道今天放榜，有約1/3系組錄取不到5成。補教升學輔導專家分析，今年考招制度變動大，考生填志願缺乏依據，許多校系出現缺額實是「非戰之罪」。

得勝者文教升學輔導專家藍天予接受中央社記者訪問指出，今年分發入學缺額為1萬4493名；1900個系組中，有約650系組錄取人數不到招生名額的5成，約180系組錄取掛零。

藍天予指出，許多大學錄取狀況讓人意外，例如許多國立的師範大學、教育大學，本不該出現缺額。一些老牌私校也受到影響，包括東海、淡江、輔仁，都有許多系組在分發入學招生不到5成。

升學輔導專家劉駿豪分析，分發入學畢竟只能填100個志願，今年又適逢考招改革，許多考生弄不清楚分數落點，有些系應該是高分的，卻因為學生不敢填，最後出現缺額。

劉駿豪表示，例如國立師培校系招不滿，如果讓考生重填一次志願，大概就不會出現缺額。他呼籲教育單位站在考生立場，應把100個志願上限取消。

劉駿豪說，在少子女化趨勢下，今年只是「雪崩」的開始，學校缺額很難解決，「這不是辦學好壞，甚至不是科系熱門與否的問題」。大學只能繼續拚特色，期待在申請入學招到更多學生，不然就只能期待獨招。（編輯：管中維）1110812

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