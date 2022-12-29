考生因防疫規定未應考 調整符合2條件可補救

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）112學年度學測將於明年1月13日至15日舉行，大學招生委員會聯合會今天公布，調整已報名考生因防疫規定不得應考，或考試期間因防疫規定未全程參與報名考科，才可申請補救。

大學招聯會常務委員會議開會決議延續去年補救方案，針對具報考國內大學資格且已報名大學入學測驗，包含學測、分科測驗及術科考試，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，導致不得應考的缺考生，將透過招生管道補救。

招聯會執行秘書王文俊今天上午向媒體說明，今年補救方案與去年不同的是，因疫情趨緩，管制逐漸放寬、解除，因此稍作修改，必須是已報名112學年度學測、術科考試或分科測驗考生，因疫情防疫規定不得應考，或考試期間因防疫規定未能全程參與已報名的考試科目。

王文俊說，符合上述2種情況的考生可向招聯會提出申請，經招聯會審核同意才適用。跟去年相同的是因防疫規定致無法參加大學入學測驗考生補救方案，是繁星推薦、申請入學、分發入學3個管道皆提供補救，強調考生權益都會得到保障。

依循111學年度補救措施模式，112學年度補救方案採取外加名額錄取，但涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組除外。（編輯：陳政偉）1111229