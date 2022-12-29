更多編輯台推薦新聞：
2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
分科測驗
新聞專題
分科測驗
首頁 / 生活

考生因防疫規定未應考 調整符合2條件可補救

2022/12/29 12:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北29日電）112學年度學測將於明年1月13日至15日舉行，大學招生委員會聯合會今天公布，調整已報名考生因防疫規定不得應考，或考試期間因防疫規定未全程參與報名考科，才可申請補救。

大學招聯會常務委員會議開會決議延續去年補救方案，針對具報考國內大學資格且已報名大學入學測驗，包含學測、分科測驗及術科考試，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，導致不得應考的缺考生，將透過招生管道補救。

招聯會執行秘書王文俊今天上午向媒體說明，今年補救方案與去年不同的是，因疫情趨緩，管制逐漸放寬、解除，因此稍作修改，必須是已報名112學年度學測、術科考試或分科測驗考生，因疫情防疫規定不得應考，或考試期間因防疫規定未能全程參與已報名的考試科目。

王文俊說，符合上述2種情況的考生可向招聯會提出申請，經招聯會審核同意才適用。跟去年相同的是因防疫規定致無法參加大學入學測驗考生補救方案，是繁星推薦、申請入學、分發入學3個管道皆提供補救，強調考生權益都會得到保障。

依循111學年度補救措施模式，112學年度補救方案採取外加名額錄取，但涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組除外。（編輯：陳政偉）1111229

#王文俊
#招聯會
#醫學系
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀