114學年分科測驗加考數乙 不考國文、英文

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）111學年度起，大學指定科目考試轉型為分科測驗，不考國文、英文、數乙等科，家長憂「一試定終身」。大學招聯會今天表示，114學年度確定只加考數乙，國文、英文不加考。

111學年起，前身是指定科目考試（指考）的分科測驗，考數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會7科，相較於指考，少了國文、英文、數乙3科，減輕學生負擔。但部分家長團體認為，分發入學不得不沿用學測成績，考差的學生失去第2次機會，壓力倍增，盼加考3科。

大學招聯會執行秘書王文俊今天出席中央大學永續發展成果記者會，接受媒體聯訪時被問及114學年度分科測驗是否加考國文及英文。他表示，因高三生國文、英文課程屬於選修，學習內容不一，無法統一命題，再加上增加考科須3年前公告避免影響學生權益，至少近3年不會加考國文、英文。

大學招聯會於去年6月發布新聞稿，決議114學年度分科測驗加考「數乙」，主要是審酌過往增加考科，都必須3年前公告，避免影響已入學高中生的權益。當時媒體追問分科測驗是否可能再加考國文、英文，教育部長潘文忠回應，將全面性評估盤點。（編輯：管中維）1120220