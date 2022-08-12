大學填志願實用導向明顯 「準台積電」科系熱門

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（中央社記者陳至中台北12日電）111學年度大學分發入學管道今天放榜，補教升學輔導專家藍天予分析，考生填志願「實用導向」明顯，「準台積電」科系尤其熱門，能上其他學校電資、材料系，不一定選台大。

得勝者文教考試策略中心主任藍天予今天接受中央社採訪指出，觀察近年考生選填志願，實用導向越來越明顯，電機、資工校系最為熱門。例如成功大學資訊工程系錄取分數為238級分，已和台灣大學機械系（235級分）差不多。

藍天予指出，資工系人才搶手，尤其新創事業都很敢給薪水，中央、中正等校資工系畢業生，都能拿到平均約新台幣9萬元的月薪。不過他也提到，資工系退學率非常高，「還是不好念。」學生須有心理準備。

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台積電效應也影響學子選系，藍天予舉例，材料系被視為「類台積電」科系，近年也越來越熱門，例如中央大學化學工程與材料工程系今年錄取分數為209級分，已可和台灣大學地質系（208級分）相比。

醫科部分，藍天予觀察發現，台北醫學大學醫學系近年招生表現不俗，今年錄取級分為273級分，可和陽明交通大學（272級分）、成功大學（271級分）醫學系比擬。不過北醫大是採計學測數A，陽明交大、成大則是採計分科測驗數甲，兩者還是有差異。（編輯：張芷瑄）1110812