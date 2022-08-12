大學分發放榜 準大學新鮮人分享讀書攻略

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中12日電）111學年度大學分發入學管道今天放榜，台中一中、台中女中學生分享讀書攻略，確定目標科系後，擬定讀書計畫，考前穩定緊張心情、全力衝刺，最終成功考上理想學校。

台中一中、台中女中今天都召開放榜記者會，考取理想科系的學生們分享準備考試過程的讀書計畫。

台中一中林皓群表示，學測後立即擬定分科測驗的策略，先加強弱科、調整讀書環境、固定生活作息、穩定讀書節奏，刪除社群軟體，透過吃拉麵、打球、聽音樂紓解壓力。

考前10天林皓群確診了，他說，當下心情慌亂，頭痛、流鼻水、咳嗽打亂讀書節奏，幸好先前準備過程，有扎實複習、做題目，才能戰勝病魔與分科測驗，考取台灣大學電機工程學系。

台中一中黃啟睿來自醫藥世家，他表示，從小沉浸在藥學中，家中也有許多草藥，耳濡目染對中醫產生興趣，小時常和爸爸外出，有時看到可食用的草藥，爸爸還會摘下要他品嚐。上高中後，他更號召志同道合同學創立中醫藥社。

黃啟睿認為，大量補習不如按部就班讀書，他練習考題前會先複習一次基礎觀念，各章節都整理重點匯集成筆記。他也會和同學一起讀書，有問題互相詢問，最終考取慈濟大學醫學系。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中女中王昱驊考取中國醫藥大學，她分享讀書方法指出，多寫題目、不要輕易放棄，一有問題馬上問老師，也多與同學討論問題，重視規律的作息，不要熬夜，才能讓自己在最好的狀態。

台中女中林資慧表示，阿公阿嬤透過代工賺取微薄收入，讀書靠自己想辦法，還好108新課綱，保留學測的國英成績不用再考，她專攻歷史、公民即可。考前想辦法集中心神處理那些常常看到但不會寫的題目，順利考取政治大學傳播學院大一大二不分系（社會組）。（編輯：謝雅竹）1110812