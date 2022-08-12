分發入學缺額嚴重 教部：公私校仍不宜同步減招

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（中央社記者陳至中台北12日電）111學年度大學分發入學今天放榜，缺額超過1.4萬名。學界希望公私校「同步減招」，教育部則認為，台灣目前大專公私比仍有相當差距，不宜同步減招。

受到少子女化影響，不少私校都因招生不足，面臨嚴峻的經營危機，學界屢有公私校「同步減招」的呼聲。例如台灣民眾黨立法院黨團今年6月就曾召開記者會，呼籲教育部不應單方面要求私校減招，公立大學也應跟進，既可維持公校品質，也對辦學績優的私校較公平。

東吳大學教務長詹乾隆今天接受中央社記者電訪也提到，在分發入學上，國立大學本就較有優勢，加上政府發展資通訊、半導體產業，部分校系還增加名額，對私校招生產生不小影響。

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教育部今天下午以文字回應中央社指出，111學年度日間學士班的名額比率，一般大學約為4比6，技專校院約為2比8，公私校仍有相當差距，不宜同步減招。

今年有部分公立大學出現缺額，教育部指出，已訂有總量標準，公校連續2年註冊率未達8成、私校連續2年註冊率未達7成，將扣減招生名額50%到90%。 另外學校如果違反招生相關法令、註冊率、生師比值、校舍建築面積、專任助理教授以上師資結構、師資質量未符基準等情形，也會被扣減招生名額，公私立大專校院都一體適用。（編輯：張芷瑄）1110812