東吳攜紅十字會育國際人道法人才 補助3年學分費

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（中央社記者許秩維台北21日電）東吳大學與中華民國紅十字會合作，將在碩士在職專班中增設「國際人道法班」，每年預計招收8人，由紅十字會支應學生3年學分費，為台灣培育國際人道法專業人才。

東吳大學與中華民國紅十字會今天簽署「國際人道法」人才培育計畫合作意向書，由東吳大學校長詹乾隆和紅十字會會長潘維大代表簽署。

根據紅十字國際委員會統計，2024年全球共發生120起武裝衝突，不僅人道需求創新高，救援人員的安全也面臨前所未有的挑戰，但國際人道法領域在台灣欠缺研究學者和系統性教育培訓。

潘維大表示，國際人道法已被國際社會廣泛接受與遵守，也被視為具法律效力的國際習慣法，是各國面臨武裝衝突時應共同依循的基本原則，如同形成一種共識。而推廣與教育國際人道法，也是紅十字會自創立以來的核心任務。

為培育國際人道法人才，潘維大提到，紅十字會與東吳合作，將在法學院碩士在職專班中增設「國際人道法班」，每年預計招收8人，學生需修紅十字會指定的4門必修課，畢業論文題目需和國際人道法相關。紅十字會將支應學生3年的全額學分費和指定課程的授課鐘點費，每年約需經費新台幣200萬元，由紅十字會募款支應。

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詹乾隆認為，國際人道法不僅是法律學科的一部分，更是全球和平與人權保障的關鍵基石。這次與紅十字會合作，讓學生能結合理論與實務，發揮影響力，成為推動人道工作的關鍵力量。

東吳大學與紅十字會合作開設的「國際人道法班」初期為3年，期滿後雙方將視執行成果研議續約，東吳大學預計今年報教育部，待核定通過後就可啟動招生，預計明年9月將有首屆學生。（編輯：張雅淨）1140421