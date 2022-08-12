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大學分發放榜公私校都慘 外語、管理系缺額率高

2022/8/12 12:10（8/12 12:46 更新）
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111學年度大學分發入學今天放榜，缺額超過1.4萬名，不論公立還是私立學校都無法倖免。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
111學年度大學分發入學今天放榜，缺額超過1.4萬名，不論公立還是私立學校都無法倖免。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳至中台北12日電）111學年度大學分發入學今天放榜，缺額超過1.4萬名，寫下歷史紀錄，不論公立還是私立學校都無法倖免，以外語、管理校系的缺額最為明顯。

根據大學考試入學分發委員會（考分會）最新公布數據，111學年度完成登記2萬5297人，錄取2萬5028人，錄取率98.94%。全國總缺額達1萬4493名，893個系組沒有招滿，但仍有269名考生落榜。

考分會分析考生落榜的主因，主要是志願數填的較少，全國考生平均填了69個志願，落榜生平均只填了29個。其中也有人是非某系不念，從頭到尾只填了一個志願，最後飲恨落榜。

考分會進一步分析，缺額最高的是外語學群，達62.47%；其次是管理學群，達53.09%，這些都是私校最常開設的科系，尤其是餐旅管理、觀光事業學類，缺額更超過8成。

理工校系的招生表現較佳，不過工程學群缺額率仍有28.89%，資訊學群也達29.79%。以學校來說，公立大學有2校缺額率超過75%，私立大學則有21校。（編輯：陳政偉）1110812

（大學考試入學分發委員會提供）
（大學考試入學分發委員會提供）
（大學考試入學分發委員會提供）
（大學考試入學分發委員會提供）
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