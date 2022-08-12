大學分發缺額破1.4萬 公私校都面臨考驗

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（中央社記者陳至中台北12日電）111學年度大學分發入學管道今天放榜，缺額突破1.4萬名。教育團體指出，公私校都面臨嚴峻生存考驗，呼籲政府提升高教經費、加速公私校合併，減緩台灣的高等教育危機。

長期關注私校議題的高教工會研究員陳柏謙接受中央社電訪表示，破萬缺額使公私校面臨嚴峻危機，長遠來看，要消化這樣的缺額有困難，必須加速推動公私立大專合併，提升高等教育的公共資源投入。

陳柏謙指出，台灣少子女化不是第一天了，早在大專之前，中小學就面臨好幾波危機，但因中小學公立學校居多，不像大專私校占7成，政府難以提高師生比等策略改善教學品質。另外，台灣私校高度依賴學雜費收入，就像補習班一樣，收不到人只能倒閉。

陳柏謙認為，台灣的高教資源已經不夠了，政府作法卻反其道而行，讓私校資源轉到社福等其他領域。他以高雄國際商工停辦為例，本來有機會將校地捐給高雄師範大學，最後卻是由市政府收回，許多人都擔心未來會拿來蓋豪宅。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，今年從大學個人申請、四技二專甄審、四技二專聯合登記分發，到大學的分發入學，都有大量缺額，是一個明顯的「陡坡」，教育體系可能沒預料到少子化會來的又快又急，沒做好名額調控。

尤榮輝表示，未來幾年學生會持續減少，應大幅檢討各學系的招生名額。對於註冊率不好的公立學校，應適當、合理地削減名額，否則在「向前遞補」的現象下，對私校、科大的衝擊太過嚴重。

尤榮輝說，政府沒有挹注更多資源，在大量學校的瓜分、稀釋下，較差的學校面臨危機，好的學校也沒辦法進一步提升，大家都只能「清寒辦學」，難有突破。

尤榮輝表示，少子女化是不可逆的，政府要想辦法增加境外學生數量，協助高等教育提升國際競爭力。而對於辦學狀況不佳的私校，則要盡快退場。（編輯：陳政偉）1110812