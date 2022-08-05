112學年度學測、分科測驗 級距計算維持前1%方案

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（中央社記者陳至中台北5日電）教育團體呼籲學測、分科測驗級距計算基準由「前1%」改為「前0.1%」考生平均分數，藉此增加高分群的鑑別度。不過按照最新出爐的112學年度考試簡章，仍維持「前1%」方案。

大學招聯會於民國110年10月召開常務委員會，提出「前0.1%」方案，引起各界爭論。國教行動聯盟認為「前0.1%」可更好地鑑別前段考生程度，但包括台灣家長教育聯盟、全國家長團體聯盟則擔心，會使絕大多數考生級分降低，且接近頂尖考生，也會被排除於滿級分之外，成為最大受害者。

招聯會於今年2月的常務委員會，經過3小時激辯，台大校長管中閔在會中力主「前0.1%」方案，但最終仍在表決中敗北，111學年度仍維持「前1%」方案。台灣大學事後發出聲明，對結論「深表失望和遺憾」，認為對考生權益傷害甚鉅，使大考的公平、公正受到質疑。

至於112學年度之後是否要再調整？當時招聯會並未明確拍板，只強調會依據111學年度的實際分發數據進行研究，決定未來是否再精進制度。不過根據大考中心最新出爐的112學年度考試簡章，學測和分科測驗級距計算，都仍維持「前1%」方案。

大學招聯會執行秘書王文俊今天接受中央社電訪明確表示，112學年度不會變動，如果要改成「前0.1%」方案，必須透過詳細分析，並經社會大眾溝通，在這些程序完善前，不會輕言改變。

111學年度分科測驗7月才剛考完，分發入學目前還沒放榜。王文俊表示，目前才正開始收集資料，要瞭解實際跑過一年後的狀況，再討論是否有充分的改變理由，畢竟會影響考生權益，必須謹慎。

111學年度分科測驗報考人數不到3萬人，在選考制度下，生物科更只有1萬多人選考，如果按照「前0.1%」方案，將以不到11人的分數做為基準，外界擔心會取到極端值。王文俊今天說，考生人數的確也是考慮的因素之一。

王文俊強調，社會各界對於「前1%」或「前0.1%」方案，正反意見都有，招聯會須從長計議，沒有充分溝通瞭解，不會輕舉妄動。

大考中心主任周兆民今天稍早接受中央社電訪表示，112學年度考試簡章修訂前，有請教過招聯會的意見。111學年度學測和分科是分成2本簡章，各界希望112學年度改回1本，並於8月初就公告，讓考生能及早準備。（編輯：陳政偉）1110805