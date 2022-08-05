大學考試簡章修訂 鈴響畢未停筆分4情況扣分

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（中央社記者陳至中台北5日電）大考中心今天公告112學年度考試簡章，對於鈴聲響畢未停止作答，進一步細分成4種情況扣分，最嚴重是制止3次以上仍繼續作答，可扣減該節全部成績。

大考中心今天起發售112學年度考試簡章，包含高中英聽測驗、學科能力測驗、分科測驗3項考試，違規處理辦法有多項調整。

大考中心主任周兆民接受中央社電訪解釋，111學年度是指定科目考試改為分科測驗首年，部分制度還沒確認，因此是分成兩本簡章發售，112學年度再度合為一本，因此相關試場規則也都在文字上調整。

其中第18條調整較大，周兆民指出，鈴聲響畢未停止作答的違規處理，對於情節輕重，往年考試委員會都要花比較多的時間討論，因此112學年度開始，做更明確的區分。

鈴聲響畢未停止作答的情節，包括擦拭、加黑劃記、增補文字或標點符號、簽名等，分成4種情況扣分，最輕的是監試人員制止後就停止，扣英聽1題分、學測1級分、分科測驗1級分。

如果是監試人員「制止1次」後仍繼續作答，扣英聽2題分、學測2級分、分科測驗3級分。「制止2次」後仍繼續作答，則扣英聽3題分、學測3級分、分科測驗4級分。

最嚴重的是「制止3次」仍繼續作答或其他情節重大者，可以再加重扣分，最多扣減該節全部成績。

另外，試場規則第6條，考生如果未攜帶應試有效證件，原本規定是當節考試鈴聲響畢前送達考區試務辦公室並「完成查驗」即可不扣分。新的簡章刪除「完成查驗」，只要送達即可。

第7條關於提前翻閱題本、書寫、劃記、作答的罰則，新的簡章將提前「簽名」也納入。

第12條規範作答時間開始後，考生須於答題卷上以正楷「簽名」，新的簡章調整為「簽全名」。周兆民解釋，有考試委員會上有專家提醒，在法律上只寫姓氏可能也算數，因此試場規則定的更明確些，一定要寫全名。

另外，高中英語聽力測驗考試時間將從45分鐘，改為50分鐘。周兆民表示，題數並未增加，多出的5分鐘，是讓考生在拿到答題卷後確認並簽名。同時也考量少數學生習慣先把答案寫在題本上，最後再謄寫到答題卷，預留一些時間。

不過周兆民表示，還是建議考生每聽完一題，就直接在答題卷上劃記，較不易出錯。

另一個值得注意的是，112學年度學科能力測驗為1月13到15日，較111學年度提前約1週。周兆民解釋，主因是農曆春節比較早，學測依慣例須在過年以前考完。（編輯：陳政偉）1110805