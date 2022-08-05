大學考試簡章發售 高中英聽改為50分鐘

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（中央社記者陳至中台北5日電）大考中心今天起發售112學年度考試簡章，高中英語聽力測驗考試時間將從45分鐘，改為50分鐘。試場規則也有一些微幅修改，包括調整鈴聲響畢未停止作答的罰則等。

大考中心今天發出新聞稿，112學年度考試簡章包含3項考試的內容，包括高中英聽、學科能力測驗、分科測驗，可於大考中心網站下載電子版本，如果需要紙本，可上網訂購或直接到大考中心一樓服務台購買。

112學年度高中英聽2次考試日期為10月22日、12月10日，考生可自由報考，成績擇優。學測則為1月13日到15日，分科測驗則為7月12日、13日。

112學年度比較重大的調整，在於高中英聽每場次考試時間從原來的45分鐘，延長為50分鐘，原預備時間為15分鐘，縮短10分鐘。

另外，112學年度考試簡章於試場規則調整答題卷簽名欄位與相關說明、增列備用答題卷簽名提醒，以及調整部分作答說明。

違規處理辦法有修訂第1、6、7、9、12、14、19條文字與，以及第18條有關考試結束鈴聲響畢未停止作答的罰則。請考生務必詳讀，以免因違規被扣減成績。

大考中心指出，因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）發展仍不確定，將依據中央流行疫情指揮中心防疫指引及教育部規範，調整考試相關應變事宜。（編輯：陳政偉）1110805