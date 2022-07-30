大學分發入學登記志願開跑 8/12公布結果

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（中央社記者陳至中台北30日電）111學年大學分發入學管道，今天開放網路登記志願到8月2日，預定8月12日公布分發結果。今年總名額3.9萬名，而分科測驗僅2.9萬名考生，錄取率有望創新高。

今年適逢考招改革，大學指定科目（指考）轉型為分科測驗，科目由10科減為7科（少了國文、英文、數乙），分發入學管道的校系，也可採計學科能力測驗（學測）成績。

根據大學考試入學分發委員會（考分會）網站公布資訊，今天上午9時起到8月2日下午4時30分為止，開放網路登記志願，超過期限未完成登記，就不能以任何理由要求分發。

考分會呼籲考生以桌上型或筆記型電腦填選志願。進入系統須輸入身分證號碼及分科測驗（或術科音樂組）應試號碼，並於首次登入時自定通行碼。

考分會分發組主任黃信復日前接受媒體聯訪表示，今年分科測驗約2.9萬人報考，低於分發入學總名額3.9萬名，錄取率推估會比去年（97.98%）高，有望創歷年新高；但考生須達各採計組合最低門檻才能登記志願，且各校系可設成績檢定標準，加上部分考生非某些校系不唸，預估錄取率仍不會破百。（編輯：張芷瑄）1110730