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25年前美議長金瑞契訪台行 阻中犯台強硬言論鮮明
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大學分發入學2.5萬人完成登記 錄取率可望新高

2022/8/2 17:47
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（中央社記者陳至中台北2日電）111學年度大學分發入學管道，於今天下午4時30分截止登記志願，總計2.5萬人完成登記，總名額則約3.9萬名，錄取率可望比去年的97.98%更高，缺額估將破萬。

受到少子女化影響，大學招生管道面臨嚴重缺額，今年分發入學加計各管道回流名額後，總名額為3萬9350名（比去年增3023名）。分科測驗考生人數約2.9萬人（去年指定科目考試為4.1萬人），大學考試入學分發委員會（考分會）今天統計完成登記人數，則為2萬5297名。

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去年（110學年度）分發入學缺額為2732名，錄取率97.98%。今年分發入學名額雖高於登記人數，但因考生須達各採計組合最低門檻，且各校系可設成績檢定標準，加上部分考生非某些校系不唸，預估錄取率會比去年高，但仍不會突破100%。

考分會今天表示，登記志願主機已完成封存，即刻開始電腦及人工檢核作業，預計於8月12日上午於考分會網站放榜，屆時也將公布最低錄取分數等數據，並同步受理「複查」。相關資訊可參考考分會網站。（編輯：張芷瑄）1110802

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