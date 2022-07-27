分科測驗分發入學落點 醫牙門檻估256級分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北27日電）分科測驗成績今天公布，升學輔導專家分析，分科測驗採級分制，導致分發入學落點校系預估不易，推估台大醫學系錄取門檻282級分、二類組門檻220級分，醫牙校系門檻256級分。

大學入學考試中心今天公布111學年度分科測驗成績，大學考試入學分發委員會也公布今年分發入學管道總招生名額（含各管道回流）約3.9萬個名額，參與招生的校系可同時採計分科測驗和學測考科的成績。

升學輔導專家劉駿豪接受媒體聯訪時表示，分科測驗前身為指考（百分制），但今年分科測驗採60級分制，學測原為15級分制，但使用於分發入學管道採計時也轉換為60級分制呈現，由於百分制和級分制呈現方式不同，因此要以去年錄取分數來推估今年門檻格外困難。

劉駿豪提到，從今年各採計組合累積人數，可推估醫牙校系或台清交成等理組前段校系門檻，但分科測驗不考數乙，社會組校系只能改採計分科測驗數甲或學測數A、數B，採計科目的大幅變動加上各科成績加權方式不同，也導致社會組校系錄取門檻難以判斷。

為提供考生選填志願參考，升學輔導專家藍天予建議考生先找出自己的落點校系，他以去年錄取分數估算各校系的PR值（百分等級），並依考生人數變化來推估該校系今年的PR值，進而回推出該校系可能的錄取級分門檻。

根據藍天予推估，台大醫學系錄取門檻約5科282級分，台大電機系錄取門檻約4科215級分，台大法律系錄取門檻約5科271級分，要上醫學系或醫牙系門檻可能是5科256級分，台大二類採計5科的組合錄取門檻可能為220級分。

劉駿豪指出，今年分發入學總名額3.9萬個，分科測驗僅2.9萬人報名，實際可填志願者可能更少，缺額至少破萬，將衝擊學校招生；由於今年估落點校系不易，建議考生盡量填滿100個志願，並拉大夢幻區和安全區的校系範圍，增加自己的錄取機會。

樂學網也發布新聞資料指出，今年學測考好的學生在一類校系會較有優勢，分科測驗考好的學生在二類、三類、醫牙校系較有優勢；今年分發入學招生人數高於分科測驗報考人數，只要考生填足穩妥會上的保守志願，人人都有大學可念，另外也可再大膽搭配一些夢幻志願。（編輯：陳清芳）1110727