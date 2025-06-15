分科測驗6/17截止報名 114學年新增數乙考科

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（中央社記者許秩維台北15日電）114學年分科測驗將於7月11日至12日舉行，6月17日下午5時截止報名，分科測驗包括8考科，其中數學乙考科為114學年起新增考科，安排第2天下午第1節考試。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，114 學年分科測驗於6月17日下午5時截止報名，未依規定期限內報名及繳費，視為未完成報名；超商繳費已於14日截止，考生還可選擇臨櫃繳費、匯款轉帳（17日下午3時30分截止），或自動櫃員機、網路ATM（17日晚間12時截止）繳費。

完成報名的考生，應於6月18日至20日期間內 至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）分科測驗的「試務專區」確認報名資料；如發現姓名、考試地區、報名科目及無冷氣試場，有任一項與原報名資料不同、遺漏，或不可歸責於考生而需更正時，可在6月20日前提出更正。

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分科測驗考試科目包括數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、 生物等8考科，考生可自由選考；其中數學乙考科為114學年起新增考科，安排第2天下午第1節考試。

大考中心表示，分科測驗各考科均有選擇題型、非選擇題型與混合題型，混合題型為題組，同時包含選擇（填）題及非選擇題，數甲及數乙則有選填題型；分科測驗成績採級分制，級距以各科到考考生中原得總分前1%考生的平均原得總分為計算基準，各科最高60級分。（編輯：張銘坤）1140615