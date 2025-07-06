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分科測驗7/11、7/12登場 應考6大提醒一次看

2025/7/6 10:24
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（中央社記者許秩維台北6日電）114學年分科測驗訂於7月11日、7月12日舉行，大考中心整理6大應考提醒，包括攜帶應試有效證件正本、答題卷要簽全名、行動電話完全關機等。

114學年分科測驗訂於7月11日、7月12日舉行，第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、數學乙、公民與社會，其中數乙自114學年起新增納入分科測驗。

大學入學考試中心也整理分科測驗6大應考提醒，考生務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）、行動電話完全關機、行動電話及穿戴式裝置等禁止攜帶入座，以及考試開始鈴響起答題卷簽全名，還有考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作，並提醒常見不可使用的直尺樣例。

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根據分科測驗簡章規定，未帶應試有效證件正本或答題卷未簽名者皆扣1級分；攜帶行動電話及穿戴式裝置入座、考試結束鈴聲響畢，未立即停止作答動作者，將視情節處置；行動電話若未完全關機，不論置放位置，都扣4級分。

大考中心也整理應考檢查表，涵蓋考前準備、考試當日出門前、進試場前、進試場後、作答時等類別，例如出門前要確認攜帶應試有效證件正本、行動電話放臨時置物區時，務必完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等功能）、考試開始鈴響前，不得翻閱試題本或答題卷。（編輯：陳仁華）1140706

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