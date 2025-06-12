學習歷程爭議 高中生已報考分科測驗
2025/6/12 11:36（6/12 11:58 更新）
（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市1名高中生學習歷程檔案遭指造假，被4校取消錄取資格，另一備取學校放榜結果未見這名學生。校方今天證實，學生已完成分科測驗報名，將參加7月11、12日分科測驗考試。
這名高中生因學習歷程爭議，先後遭4校取消錄取資格，最後一間備取的學校，榜單也未見該學生。
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高中生校方今天證實，學生已完成分科測驗考試的報名程序。事發後學生情緒受到影響，校方將持續輔導，除情緒關懷外，在課業上也會給予協助。
這名高中生日前在社群平台分享，錄取陽明交通大學醫學系，而學習歷程檔案提到曾參加高中菁英盃辯論比賽獲「最佳辯士」，但網友質疑只是其中一場比賽「優秀辯士」；陽明交大、台北醫學大學、中山醫學大學、中國醫藥大學陸續取消這名學生的錄取資格，備取的長庚大學醫學系放榜結果出爐，榜單未見這名學生。（編輯：張雅淨）1140612
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