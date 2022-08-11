大學分發入學8/12放榜 缺額估破1.4萬

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（中央社記者陳至中台北11日電）111學年度大學分發入學管道將於明天上午放榜，受到少子女化影響，今年缺額預估將突破1.4萬名，錄取率也預估會比去年的97.98%更高。

大學招生管道面臨嚴重缺額，今年分發入學加計各管道回流名額後，總名額為3.9萬名（110學年度3.6萬名），完成登記人數為2.5萬名（去年3.4萬名），預估將產生超過1.4萬個缺額，遠超過去年的2732個缺額，不只是私校，公立學校也會面臨嚴峻考驗。

去年（110學年度）分發入學錄取率為97.98%。今年分發入學名額雖高於登記人數，但因考生須達各採計組合最低門檻，且各校系可設成績檢定標準，加上部分考生非某些校系不唸，預估錄取率會比去年高，但仍不會突破100%。

大學考試入學分發委員會預計於12日上午8時，於網站開放查榜，屆時也將公布最低錄取分數等數據，並同步受理「複查」。

今年適逢考招改革，指考轉型的分科測驗考科，從10科變成7科（少了國、英、數乙），分發入學除採計分科測驗成績，也可採計學科能力測驗成績。（編輯：管中維）1110811