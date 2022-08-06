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少子化招生困難 近5年大專寄存名額逾1.2萬名

2022/8/6 22:54
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（中央社記者陳至中台北6日電）在少子女化趨勢下，台灣不少大專招生困難，教育部鼓勵各校建立內部招生名額調整機制，近5年各校累計寄存超過1.2萬個名額。

受到少子女化影響，大學招生管道面臨嚴重缺額，今年分發入學加計各管道回流名額後，總名額為3.9萬名，但分科測驗考生僅2.9萬人，完成分發登記2.5萬人，預估缺額將破萬，勢必影響各校註冊率。

依照「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」第8條規定，大專註冊率未達一定標準，可能被調降名額。教育部鼓勵學校自我調控，從103學年度起開放「主動調減（寄存）」招生名額，寄存的名額可於之後申請回復，讓學校有更多彈性調整招生策略。

教育部今天以文字回應指出，從107到111學年度，一般大學累計寄存2865名，其中公立24名，私立2841名；技專校院累計寄存9186名，其中公立1名，私立9185名。

也有少數學校在寄存後「回復」名額，一般大學回復146名，技專回復28名。

外界質疑，大專「寄存」名額是為美化註冊率。對此，教育部解釋，寄存名額後招收學生數減少，仍會實質影響學校校務運作及規模，例如私校獎補助核配減少或列專輔學校等，效果與減招相同，不會有註冊率失真的情形。（編輯：戴光育）1110806

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