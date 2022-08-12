大學分發入學放榜錄取率98.94% 缺額破1.4萬
2022/8/12 09:41（8/12 10:04 更新）
111學年度大學分發入學管道12日放榜，受到少子女化影響，今年缺額達1萬4493名。圖為7月天氣炎熱，家長在分科測驗試場幫孩子搧風降溫。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳至中台北12日電）111學年度大學分發入學管道，今天上午放榜，受到少子女化影響，今年缺額達1萬4493名，錄取率也達98.94%。
大學招生管道面臨嚴重缺額，今年分發入學加計各管道回流名額後，總名額為3.9萬名（110學年度3.6萬名），完成登記人數為2.5萬名（去年3.4萬名）。產生1萬4493個缺額，遠超過去年的2732個缺額。
去年（110學年度）分發入學錄取率為97.98%。今年分發入學名額雖高於登記人數，但因考生須達各採計組合最低門檻，且各校系可設成績檢定標準，加上部分考生非某些校系不唸，錄取率為98.94%。
有269名考生落榜，其中29人只填寫一個志願。分析錄取原因，以分數未達最低錄取標準者為最多，約占75%，其次為檢定或採計科目未報考者，約占13%。（編輯：陳政偉）1110812
（大學考試入學分發委員會提供）
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（考分會提供）
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