學測考生增甄選人數卻減 專家：可能拚分科或出國

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（中央社記者陳至中台北31日電）112學年度學測考生增加2000餘人，但繁星推薦、大學申請、四技申請等管道，報名人數卻都減少。專家分析，可能受到去年分發入學缺額暴增影響，更多人想拚7月分科測驗，或準備出國讀書。

112學年度學科能力測驗較去年（111學年度）增加2000餘人，但參酌學測成績的各個招生管道，報名人數卻都減少，其中大學申請入學減少5000餘人，繁星推薦減少1000餘人，科技校院日間部四年制申請入學減少6000餘人。

大學問網站執行長魏佳卉接受中央社電訪表示，上述現象很特別，她透過交叉查榜發現，今年很多考生通過大學申請、四技申請多個校系的一階篩選，甚至有同時過12個志願的狀況。

魏佳卉觀察，近年選填志願出現兩極化，前段考生競爭激烈，很多人接近滿級分，卻打定主意要拚7月的分科測驗，申請只填「夢幻校系」，結果一系都沒上。但後段學生學測部分科目只有2、3級分，卻因校系放低標準，反而人手多個志願。

魏佳卉表示，這樣的現象對大學不見得是好事，校系可能一階通過許多學生，但最後都重複錄取，招生延長賽可能要一路打到6月底，等學生確定不會放棄錄取資格的那一刻，學系才能放心。

另外，魏佳卉說，前段私校降低標準，可以維持生源人數，卻也可能降低學生素質；對後段私校而言，降低標準不僅看不到生源增加，反而讓招生陷入惡性循環。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，現在的趨勢就是大學搶學生，篩選標準一再放寬，而考生看到去年分發入學缺額狀況，也會覺得等到7月或許機會更大。

王瀚陽擔心，大學在申請入學沒有嚴謹把關，會使學生的基本能力變弱，各系也很難找到真正合適的學生，或是好不容易找到人，隔年就因興趣不符轉系，把原系當成「過水」，並不是好事。

魏佳卉觀察到的另一個升學趨勢是，當紅產業校系報名人數明顯增加，例如近年海運業發出高額年終獎金，提高學生選填航運相關科系的意願，海洋大學就是當中的受惠者，今年在繁星推薦管道不僅滿額，報名人數還從496人，上升為551人。

魏佳卉說，歷年選填志願都會受到社會重大新聞事件影響，例如COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情爆發時，公共衛生科系報名人數增加；士林文林苑事件發生之際，東吳社會系也成為當年申請人數最多的學系。隨著新聞風潮不再，因話題帶動的熱門科系關注度，也會隨之遞減。（編輯：陳政偉）1120331