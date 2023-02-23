學測考不好想拚分科 專家：專注力和定性要夠

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（中央社記者陳至中台北23日電）去年大學「分發入學」缺額大增，不少學生錄取的校系比預期理想，連帶影響今年考生續拚7月分科測驗的意願。升學輔導專家建議，除考慮校系落點，也要評估專注力和定性是否足夠。

學測成績今天揭曉，補教升學輔導專家藍天予觀察，去年「分發入學」確實讓許多人吃到甜頭，今年學測考完後，想要繼續拚7月分科測驗的人數確實有比較多。

藍天予指出，受到少子女化影響，許多大學校系都在「個人申請」減少採計科目，希望第一階段能收到越多學生越好，第二階段再好好篩選。因此他建議學生在考量志願校系時，只要確定符合自己的興趣就填，不須往後選擇保險的志願。

藍天予評估，今年由於考生人數回升，分發入學的「甜頭」應該不會像去年那麼誇張。考生想拚7月的分科測驗，要考量自己是否有足夠的定性和專注力，「畢竟多讀幾個月的書，是非常痛苦的。」如果評估自己有足夠的意願，建議可勇敢拚看看。

升學輔導專家劉駿豪也指出，除了重考生，多數學生都是人生第一次碰到選志願，要思考的事情非常多，光是選出「個人申請」要報的6個系，可能就要思考一、兩週。

劉駿豪表示，校系落點變化大，也會受考生人數、採計科目變化、興趣與就業趨勢轉變等眾多因素影響。建議考生回歸思考自己的興趣、性向，找出真正想讀的系，然後勇敢去填。

藍天予也提到，評估落點要考量許多因素，近來AI聊天機器人ChatGPT 火紅，他也曾嘗試餵歷年統計資料給電腦，想看看AI（人工智慧）能不能算出落點，但試了很久始終算不出來，「看來算落點，還是工人智慧比較強。」（編輯：李亨山）1120223